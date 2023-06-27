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Процедуру привлечения иностранной рабочей силы упростили в Беларуси. Рассказываем, что изменилось

27 июня 2023 13:36
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Новости Беларуси. Процедуру привлечения иностранной рабочей силы упростили в Беларуси. С июля вступит в силу новая редакция Закона «О внешней трудовой миграции», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новации связаны с отменой разрешения на привлечение граждан других стран для работы в Беларуси. Ранее субъектам хозяйствования для привлечения иностранцев в количестве более 10 человек необходимо было получать разрешение. Кроме того, некоторым специалистам из-за рубежа не нужен будет вид на жительство, чтобы работать в Беларуси. Список профессий определен в специальном перечне.

Процедуру привлечения иностранной рабочей силы упростили в Беларуси. Рассказываем, что изменилось-1

Максим Флоринский, заместитель начальника отдела рынка труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
На сегодня мы установили пробный, скажем так, стартовый перечень, в который вошли пять должностей рабочих и пять должностей служащих. Выбор этих профессий связан с тем, что они на протяжении более полутора лет возглавляют топ профессий, которые требуются нашим нанимателям. Бесспорно, это водитель автомобиля, как мы уже говорили, медицинские сестры, врачи-специалисты постоянно требуются на нашем рынке труда.

Процедуру привлечения иностранной рабочей силы упростили в Беларуси. Рассказываем, что изменилось-4

Изменения затронули и зарубежных студентов. Во время учебы они могут свободно подрабатывать в нашей стране. Трудовая неделя у них может составлять не более 20 часов.

Процедуру привлечения иностранной рабочей силы упростили в Беларуси. Рассказываем, что изменилось-7

Также с 1 июля смогут трудиться в Беларуси без спецразрешения спортсмены, работники культуры, приглашенные из-за границы.

# Работа в Беларуси # общество # Фотофакт

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