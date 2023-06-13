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Где в Минском районе появятся новые станции обезжелезивания?

13 июня 2023 13:30
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Новости Беларуси. Обеспечение качественной водой. Новые станции обезжелезивания появятся в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Где в Минском районе появятся новые станции обезжелезивания?-1

Такие сооружения собираются вручную в Боровлянах. Станции полностью автоматизированы и не нуждаются в присутствии человека. Одна из самых крупных находится в Заславле. Она обеспечивает водой практически весь город. Принцип работы станции прост: вода подается из скважины и направляется в фильтр. Он похож на большую бочку. Специальный состав аэрирует и фильтрует воду. Дальше Н20 идет потребителю.

Где в Минском районе появятся новые станции обезжелезивания?-4

Павел Хомич, заместитель директора ГП «Водоканал Минского района»:
Эта станция была построена в связи с тем, что у нас на водозаборе города Заславль имеется превышение железа по предельно допустимой концентрации. Эта станция предназначена на производительность 170 кубических метров в час. Это ее номинальная производительность. Но также она может достигать 256 кубических метров в час очистки воды от железа.

Где в Минском районе появятся новые станции обезжелезивания?-7

Этим летом новые станции появятся в Мачулищах, Самохваловичах, Лошанах, Дубовлянах, поселке Сухорукие.

# Водоснабжение # общество # Павел Хомич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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