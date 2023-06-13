Создали все условия. Лагерь имени Гастелло открылся после реконструкции

Новости Беларуси. Для тех, у кого каникулы, продолжается время летнего отдыха в детских лагерях. На один оздоровительный центр в этом году стало больше – лагерь имени Гастелло открылся после масштабной реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На территории установили шатер для концертов и дискотек, игровые площадки и беседки. Апгрейд прошли столовая и корпуса: поставили новую мебель и сантехнику, освежили дизайн. Создали все условия для здорового и комфортного отдыха. За одну смену в лагере Белорусской железной дороги отдохнут 260 мальчиков и девочек.

Очень классно изменилось все: поставили на сцене шатер, в клубе все изменилось, поставили санузлы в корпусах. Изменился в лучшую сторону лагерь. Проходим всякие квесты с отрядом, рисовали плакат недавно отряда нашего.

В этом лагере я была два раза, и лагерь очень изменился. Мне очень понравилось. Изменились детские площадки, изменилась столовая, все корпуса. Я очень люблю этот лагерь, потому что тут очень хорошие вожатые, тут в столовой очень вкусно кормят.

Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Лагерь приобрел совсем другой вид, абсолютно. Нужно учесть, что в следующем году лагерю Гастелло будет 70 лет. И в каком виде он сегодня есть, это, конечно, дорогого стоит. Около 2,5 миллиона рублей было направлено на развитие и подготовку этой материально-технической базы, причем лагерь не закрывался ни на один сезон. Работы начались в октябре прошлого года и, согласно графику, утвержденному Мингорисполкомом, лагерь был открыт и принят вовремя.