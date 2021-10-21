Лукашенко: беглые кричат, что под Президента делается Конституция. Если откровенно, нынешняя Конституция точно под Президента
Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конце сентября после расширенного заседания Конституционной комиссии глава государства определил, кто и как будет доводить до ума проект Основного закона. В состав рабочей группы вошли глава Администрации Президента, председатель Совета Республики и парламентарии обеих палат, представители некоторых ведомств и юристы. Перед ними стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти и механизм переходных положений к новой Конституции.
Особое внимание участников встречи глава государства обратил на некоторые вбросы беглой оппозиции. Якобы изменения в Конституцию разрабатываются под действующего Президента. Александр Лукашенко высказался на этот счет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беглые кричат: вот, этот референдум, Лукашенко под себя, под Президента делается Конституция. Но если уже откровенно говорить, то нынешняя Конституция – это точно под Президента. И лучшей Конституции, как они мыслят, по их критериям, никакому президенту не надо. Эта Конституция действительно очень жесткая. Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой Конституции – это действительно так. И мы говорим, почему мы делали эту Конституцию таким образом и под Президента. Поэтому любая другая Конституция будет «слабее», читай, как они говорят, «демократичнее» нынешней. Поэтому упрекать меня в том, что Президент делает под Президента тут и вы тоже Конституцию, – это полная глупость. Мы говорим о том, что пришло время Конституцию сделать таким образом, чтобы, если уже касаться раздела функционирования органов власти и управления, полномочия были в какой-то степени рассредоточены, но страна осталась президентской республикой.
Президент подчеркнул: проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. И призвал не оглядываться на возмущения беглых. При этом деятельность рабочей группы должна быть оперативной. Времени на раскачку не осталось. К референдуму все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены. Напомним, всенародное голосование по новой редакции Основного закона должно состояться не позднее февраля 2022 года.