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Лукашенко: беглые кричат, что под Президента делается Конституция. Если откровенно, нынешняя Конституция точно под Президента

21 октября 2021 10:57
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Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: беглые кричат, что под Президента делается Конституция. Если откровенно, нынешняя Конституция точно под Президента-1

В конце сентября после расширенного заседания Конституционной комиссии глава государства определил, кто и как будет доводить до ума проект Основного закона. В состав рабочей группы вошли глава Администрации Президента, председатель Совета Республики и парламентарии обеих палат, представители некоторых ведомств и юристы. Перед ними стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти и механизм переходных положений к новой Конституции.  

Особое внимание участников встречи глава государства обратил на некоторые вбросы беглой оппозиции. Якобы изменения в Конституцию разрабатываются под действующего Президента. Александр Лукашенко высказался на этот счет.  

Лукашенко: беглые кричат, что под Президента делается Конституция. Если откровенно, нынешняя Конституция точно под Президента-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беглые кричат: вот, этот референдум, Лукашенко под себя, под Президента делается Конституция. Но если уже откровенно говорить, то нынешняя Конституция – это точно под Президента. И лучшей Конституции, как они мыслят, по их критериям, никакому президенту не надо. Эта Конституция действительно очень жесткая. Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой Конституции – это действительно так. И мы говорим, почему мы делали эту Конституцию таким образом и под Президента. Поэтому любая другая Конституция будет «слабее», читай, как они говорят, «демократичнее» нынешней. Поэтому упрекать меня в том, что Президент делает под Президента тут и вы тоже Конституцию, – это полная глупость. Мы говорим о том, что пришло время Конституцию сделать таким образом, чтобы, если уже касаться раздела функционирования органов власти и управления, полномочия были в какой-то степени рассредоточены, но страна осталась президентской республикой.  

Лукашенко: беглые кричат, что под Президента делается Конституция. Если откровенно, нынешняя Конституция точно под Президента-7

Президент подчеркнул: проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. И призвал не оглядываться на возмущения беглых. При этом деятельность рабочей группы должна быть оперативной. Времени на раскачку не осталось. К референдуму все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены. Напомним, всенародное голосование по новой редакции Основного закона должно состояться не позднее февраля 2022 года.  

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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