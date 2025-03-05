Председатель БСЖ встретилась со студентами Академии управления в преддверии 8 Марта

Знаковая встреча прошла в преддверии Дня женщин в Академии управления. Вопросы как профессионального, так и личного характера со студентами обсудила председатель Белорусского союза женщин, директор представительства международной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Разговор за чашкой чая» – так называется проект – стал открытым и честным. Обсудили тенденции в журналистике, цензуру на телевидении и в сети, патриотические челленджи, флешмобы, а также работу общественных организаций в Беларуси и странах СНГ. Студенты интересовались, как изменилась журналистика и какие есть сейчас тенденции. Предложили создать единую идеологическую линию в Союзном государстве, а в белорусских вузах – идеологические дружины.

Александр Андык, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

Такой формат на самом деле является уникальным, потому что мы можем узнавать наших чиновников, наших известных выдающихся личностей с более неформальной стороны. Очень важно знать стратегии, которые помогут нам как будущим управленцам справляться в нашей дальнейшей работе.