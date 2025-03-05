Председатель БСЖ встретилась со студентами Академии управления в преддверии 8 Марта
Знаковая встреча прошла в преддверии Дня женщин в Академии управления. Вопросы как профессионального, так и личного характера со студентами обсудила председатель Белорусского союза женщин, директор представительства международной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Разговор за чашкой чая» – так называется проект – стал открытым и честным. Обсудили тенденции в журналистике, цензуру на телевидении и в сети, патриотические челленджи, флешмобы, а также работу общественных организаций в Беларуси и странах СНГ. Студенты интересовались, как изменилась журналистика и какие есть сейчас тенденции. Предложили создать единую идеологическую линию в Союзном государстве, а в белорусских вузах – идеологические дружины.
Александр Андык, студент Академии управления при Президенте Беларуси:
Такой формат на самом деле является уникальным, потому что мы можем узнавать наших чиновников, наших известных выдающихся личностей с более неформальной стороны. Очень важно знать стратегии, которые помогут нам как будущим управленцам справляться в нашей дальнейшей работе.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:
Роль женщины в нашей стране, безусловно, велика. Это всегда подчеркивает и глава государства, не зря он называет себя женским Президентом, и мы к этому относимся с особым трепетом, потому что это и особое доверие к женщине, к Белорусскому союзу женщин. Важно, чтобы БСЖ прирастал новыми кадрами. Из поколения в поколение мы должны передать лучшее, что есть в нашей стране, и кто как ни женщина может научить своих детей продолжать традиции, чтобы Беларусь оставалась такой же красивой, суверенной и независимой на долгие годы.
Вместе с этой диалоговой площадкой, где спикерами выступают исключительно женщины, в Академии управления реализуют еще два проекта. На «Разговор без галстуков» приглашают мужчин-политиков, общественных деятелей. А гостями проекта «Эти люди делают мир» становятся военнослужащие.