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В Минской ратуше чествовали лучших сотрудников столичной милиции

14 февраля 2025 17:56
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Лучших представителей столичной милиции отметили в Минской городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минской ратуше чествовали лучших сотрудников столичной милиции-2

Наград удостоены профессионалы своего дела, показавшие самые высокие результаты в работе. А также молодые сотрудники, их родители и наставники. Отдельные слова благодарности – ветеранам минской милиции, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане.

В Минской ратуше чествовали лучших сотрудников столичной милиции-4

Егор Титов, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Вручению награды предшествует большой труд. Это труд не лично одного человека – это труд всего коллектива. Вручение этой награды – это лишь показатель того, как весь коллектив выполняет все поставленные перед ним задачи и позволяет достигать определенных результатов.

В Минской ратуше чествовали лучших сотрудников столичной милиции-6

Станислав Корнеев, старший участковый инспектор милиции Первомайского РУВД:
Как всегда говорят: наша служба и опасна, и трудна. Есть свои определенные вопросы, но с которыми мы справляемся с высоко поднятой головой. Потому что нас не сломить, мы сможем преодолеть все барьеры, которые перед нами стоят. И все трудности, которые присутствовали, мы преодолевали.

Для участников подготовили музыкальную программу, а в завершение – совместные памятные фото.

# Милиция Беларуси

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