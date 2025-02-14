В Минской ратуше чествовали лучших сотрудников столичной милиции

Наград удостоены профессионалы своего дела, показавшие самые высокие результаты в работе. А также молодые сотрудники, их родители и наставники. Отдельные слова благодарности – ветеранам минской милиции, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане.

Егор Титов, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома: Вручению награды предшествует большой труд. Это труд не лично одного человека – это труд всего коллектива. Вручение этой награды – это лишь показатель того, как весь коллектив выполняет все поставленные перед ним задачи и позволяет достигать определенных результатов.

Станислав Корнеев, старший участковый инспектор милиции Первомайского РУВД:

Как всегда говорят: наша служба и опасна, и трудна. Есть свои определенные вопросы, но с которыми мы справляемся с высоко поднятой головой. Потому что нас не сломить, мы сможем преодолеть все барьеры, которые перед нами стоят. И все трудности, которые присутствовали, мы преодолевали.

Для участников подготовили музыкальную программу, а в завершение – совместные памятные фото.