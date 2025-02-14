В Минской ратуше чествовали лучших сотрудников столичной милиции

Лучших представителей столичной милиции отметили в Минской городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Лучших представителей столичной милиции отметили в Минской городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Наград удостоены профессионалы своего дела, показавшие самые высокие результаты в работе. А также молодые сотрудники, их родители и наставники. Отдельные слова благодарности – ветеранам минской милиции, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане.
Егор Титов, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Вручению награды предшествует большой труд. Это труд не лично одного человека – это труд всего коллектива. Вручение этой награды – это лишь показатель того, как весь коллектив выполняет все поставленные перед ним задачи и позволяет достигать определенных результатов.
Станислав Корнеев, старший участковый инспектор милиции Первомайского РУВД:
Как всегда говорят: наша служба и опасна, и трудна. Есть свои определенные вопросы, но с которыми мы справляемся с высоко поднятой головой. Потому что нас не сломить, мы сможем преодолеть все барьеры, которые перед нами стоят. И все трудности, которые присутствовали, мы преодолевали.
Для участников подготовили музыкальную программу, а в завершение – совместные памятные фото.