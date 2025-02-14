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В Минске в ТРЦ Prizma открылся новый магазин компании А1

14 февраля 2025 17:54
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Не только мобильные аксессуары, но и товары для дома и ухода за собой! В Минске открылся новый магазин компании А1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в ТРЦ Prizma открылся новый магазин компании А1-2

Он стал 21-м в столице, 75-м в Беларуси и расположился в оживленном торговом центре Prizma. Поэтому еще больше минчан получат качественные услуги и познакомятся с разнообразным ассортиментом. Для простоты выбора техники в салоне представили около 90 % актуального модельного ряда А1. Причем, помимо смартфонов и планшетов, здесь найдутся пылесосы, телевизоры, фены, электрощетки и не только.

В Минске в ТРЦ Prizma открылся новый магазин компании А1-4

Юрий Левданский, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании А1:
Компания приняла в 2024 году важное решение о расширении товарного ассортимента. По итогам декабря 2024-го компания заняла первое место на рынке по продажам мобильных устройств. Перед нами стоит амбициозная задача – повторить этот успех в других категориях товаров. Безусловно, мы уделяем внимание подготовке персонала, чтобы они могли осуществить профессиональную консультацию.

В Минске в ТРЦ Prizma открылся новый магазин компании А1-6

Елена Климкова, ведущий специалист по организации продаж магазина А1:
Каждый из сотрудников максимально старается уделить внимание каждому клиенту. Мы уделяем времени столько, сколько надо. Каждый вопрос никогда не остается без внимания. И специальное предложение для посетителей, клиентов нашего центра цифровых услуг в торговом центре Prizma – при покупке ноутбука – сумка за 10 копеек. А также при покупке популярных моделей ноутбуков единым платежом – скидка до 100 рублей.

Всех, кто хочет получить качественные услуги и приобрести всевозможную современную технику по специальным предложениям, ждут по адресу Партизанский проспект, 79 с десяти до десяти. Магазин расположился на первом этаже. И уже в первые минуты работы стал заметен ажиотаж вокруг точки.

В Минске в ТРЦ Prizma открылся новый магазин компании А1-8

Александр Зыбин, клиент А1:
Очень хорошо. В таком месте, где много народа, удобство обслуживания. Рядом транспорт ходит. Живу недалеко и думаю, что будет удобно сюда ходить. Обслуживание здесь на уровне, претензий никаких нет, все замечательно.

В планах на этот год – разнообразить линейку и в других салонах, а также открыть еще около 10 точек. Причем не только столичных, но и региональных. Это связано с востребованностью услуг А1. Салоны компании посещают до полумиллиона человек в год.

*На правах рекламы.

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