В Минске в ТРЦ Prizma открылся новый магазин компании А1

Не только мобильные аксессуары, но и товары для дома и ухода за собой! В Минске открылся новый магазин компании А1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал 21-м в столице, 75-м в Беларуси и расположился в оживленном торговом центре Prizma. Поэтому еще больше минчан получат качественные услуги и познакомятся с разнообразным ассортиментом. Для простоты выбора техники в салоне представили около 90 % актуального модельного ряда А1. Причем, помимо смартфонов и планшетов, здесь найдутся пылесосы, телевизоры, фены, электрощетки и не только.

Юрий Левданский, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании А1:

Компания приняла в 2024 году важное решение о расширении товарного ассортимента. По итогам декабря 2024-го компания заняла первое место на рынке по продажам мобильных устройств. Перед нами стоит амбициозная задача – повторить этот успех в других категориях товаров. Безусловно, мы уделяем внимание подготовке персонала, чтобы они могли осуществить профессиональную консультацию.

Елена Климкова, ведущий специалист по организации продаж магазина А1:

Каждый из сотрудников максимально старается уделить внимание каждому клиенту. Мы уделяем времени столько, сколько надо. Каждый вопрос никогда не остается без внимания. И специальное предложение для посетителей, клиентов нашего центра цифровых услуг в торговом центре Prizma – при покупке ноутбука – сумка за 10 копеек. А также при покупке популярных моделей ноутбуков единым платежом – скидка до 100 рублей. Всех, кто хочет получить качественные услуги и приобрести всевозможную современную технику по специальным предложениям, ждут по адресу Партизанский проспект, 79 с десяти до десяти. Магазин расположился на первом этаже. И уже в первые минуты работы стал заметен ажиотаж вокруг точки.