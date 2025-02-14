«Берестовица» увеличила пропускную способность. Побывали на пункте пропуска после масштабного обновления

Погранпереход «Берестовица», несмотря на вынужденную паузу в работе по инициативе официальной Варшавы, существенно преобразился. Обновилась инфраструктура, увеличилась его пропускная способность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас «Берестовица» полностью готова к приему автомобилей, однако по ту сторону по-прежнему «забор молчания».

Совершенно не узнать. На пункте пропуска «Берестовица» увеличили пропускную способность. В сутки могут оформлять практически до 4 000 автомобилей благодаря многоканальной системе. Обновлена инфраструктура для автобусов, а еще новое дорожное покрытие, инженерные коммуникации, административные здания и компьютерная начинка. Реконструкция за счет собственных средств таможни в рамках государственной программы. Воспользовались паузой, пока нет движения. Так проводить обновление вышло быстрее и дешевле.

Вадим Бондарев, генеральный директор дорожно-строительного треста № 6:

В итоге мы пришли к экономии денежных средств. Всего у нас было 15 субподрядных договоров по данному объекту. В пиковые моменты численность работников достигала 103 человек.

Теперь в пункте пропуска «Берестовица» одни из лучших в стране условия для пересечения границы. Белорусская сторона готова работать, ведь мы всегда остаемся открыты.

Галина Буро, корреспондент:

Ровно два года назад, в феврале 2023 года, польская сторона в одностороннем порядке прекратила таможенное и пограничное оформление по ту сторону границы. А между прочим, транспортный коридор «Берестовица – Бобровники» брал на себя практически треть грузового потока. И сегодня, когда польский бизнес терпит убытки, политики продолжают держать шлагбаум закрытым, как в анекдоте, в ущерб себе, но зато назло соседу.

В результате план Запада не сработал. Белорусские предприятия смогли оперативно переориентироваться. Сегодня только 20 % экспорта и импорта идет на Евросоюз и 80 – на восточное направление. А вот Польша наступила на свои же грабли. Их бизнесмены из объединения «Предпринимательский восток» готовят иск против своего государства из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью. Требуют возмещения убытков. Только одно Подляшье теряет ежегодно около 20 миллионов долларов.