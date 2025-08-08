Лукашенко рассказал про эксперимент на собственной ферме

Президент Беларуси проинспектировал ход уборки озимого рапса на примере одного из полей сельхозпредприятия «‎Озерицкий-Агро». Урожайность здесь составляет 52 центнера с гектара. И это один из лучших показателей по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему это важно? Можно долго приводить статистику, рассуждать о рабочей силе и коэффициентах, но куда доходчивее на личном примере, правда?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается робота доения коров, ну вы видите, что Илона Красуцкая дояркой уже не пойдет. А Алена Сырова тем более не пойдет, даже если Тур будет возглавлять хозяйство. Не пойдет. Нужен робот. Я тоже поэкспериментировал у себя на ферме. Обычные доярки обслуживают. Обычная из деревни женщина, начинаю спрашивать. Она – инженер и довольна. Но главное, коровы в очередь встали, зашли, подоили их, ушли. Людей все меньше и меньше становится. Поэтому мы никуда не денемся, будем идти, как Запад когда-то шел. У них тоже людей нет. И у них роботы, разные роботы. У меня он маленький, малопроизводительный, мне не надо больше. Есть хорошие, большие. И мы уже это попробовали.

Не меньше 400 тысяч человек сегодня работают в АПК и перерабатывающей промышленности Беларуси. Маленького или большого вклада нет – одинаково важен труд каждого. И да, это философия, правда жизни же в том, что без этих людей нам не жить сыто. Едва ли найдутся те, кто этого не понимает. Потому к добрым словам от Первого лица присоединяются миллионы белорусов.