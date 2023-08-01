Игоря Брыло представили активу Витебской области

Новости Беларуси. Отстающую Витебскую область нужно поднимать. Об этом глава государства говорил и в ходе рабочей поездки, и на прошедшем в июле селекторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взять ситуацию под контроль и хорошенько встряхнуть регион Александр Лукашенко поручил экс-министру сельского хозяйства, а ныне помощнику Президента – инспектору по Витебской области. В этой должности теперь будет работать Игорь Брыло. 1 августа нового руководителя представили активу.

Выполнение поручений Президента, работа с кадрами, промышленность, социальная сфера и, конечно, развитие аграрного комплекса – это основные задачи, которые стоят перед новым помощником главы государства. Ситуация в АПК и болевые точки северного региона ему хорошо известны. Но теперь поле деятельности расширено. Решать проблемные вопросы необходимо в тесном тандеме с областной и местной властью, руководителями предприятий.

Игорь Брыло, помощник Президента – инспектор по Витебской области:

Эта работа должна быть поставлена на самый высокий уровень, потому что от руководителя предприятия, руководителя любого подразделения очень многое зависит. Прежде всего социальная и политическая обстановка в коллективе, который он возглавляет. А мы находимся в преддверии большой политической кампании. И для меня прежде всего будет очень важен параметр руководителя по профессионализму и патриотизму. Я буду посещать и сельские исполнительные комитеты, встречаться с людьми, которые живут в деревнях. Мне очень важны факторы обслуживания: и медицинские, и торговые объекты.