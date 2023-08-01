Белорусские студенческие отряды отмечают 60-летие движения

Новости Беларуси. Праздник молодых, амбициозных и работоспособных. Белорусские студенческие отряды отмечают 60-летие молодежного движения. Такой торжественный день бойцы встречают без отрыва от дела – на трудовой сельскохозяйственной ниве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно будущие инженеры-механики и электрики отправляются на помощь в поля. В хозяйстве они занимаются транспортировкой соломы, ремонтом техники, работают в тандеме с комбайнерами. Для будущих специалистов агросектора это уникальная возможность попрактиковаться в будущей профессии и, конечно, заработать. Проявляют свою гражданскую ответственность ребята не только физическим трудом, в этом году участники студенческих отрядов поддержали трудовую акцию «Всебелорусский день ударного труда».

Никита Казакевич, боец студенческого отряда:

Я сам из Брестской области, и очень рад, что у нас строится молодежный патриотический центр. Очень хочу выразить слова благодарности за данную инициативу, очень поддерживаю. Лично и, думаю, мои ребята согласны поработать один день ради такого хорошего, доброго дела. Мы поработаем, а все средства, заработанные нами за один день, согласны перечислить на строительство данного молодежного центра.