Лукашенко акцентировал внимание на подготовку военнослужащих

Планомерное развитие возможно только в мирной стране. Сегодня, в условиях мировой нестабильности и концентрации военного напряжения возле наших западных рубежей, Беларусь особое внимание уделяет теме обороноспособности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что надо делать акцент на подготовку военнослужащих, обучению современным методам ведения боя, развитию беспилотных систем, усилению контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы. За последнюю пятилетку многое сделано в этом направлении.

В Гродно в 557-й инженерной бригаде сегодня намного больше внимания уделяют практическому обучению личного состава. Военнослужащие этой части занимают первые места в боевой подготовке. Не раз демонстрировали слаженность на учениях – при форсировании Немана, по разминированию местности, инженерной разведке и обустройству укрепрайонов. Сегодня бригада оснащена современными вооружением и техникой, в том числе отечественного производства. Созданы условия для прохождения службы по контракту, военнослужащие на 100 % обеспечены жильем.

Евгений Корейво, заместитель командира 557-й инженерной бригады:

За последнюю пятилетку, конечно же, больше упор у нас пошел на полевые выходы, слаживание подразделений. Больше уделяется внимание, конечно же, по опыту специальной военной операции тактической подготовке, тактико-специальной подготовке, тактической медицине. Как сказал Главнокомандующий Вооруженными Силами, что нам лишнего не надо, но свое мы тоже не дадим. И мы должны быть начеку. И в первую очередь для обеспечения безопасности нашего государства.