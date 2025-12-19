В Беларуси ужесточат правила продажи вейпов – юрист рассказала, что изменится

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании: С 2019 года на территории нашей республики все электронные сигареты, в том числе и вейпинг, абсолютно приравнены ко всем остальным табачным изделиям. Места запрета курения обычных сигарет совпадают ровно с теми же местами, что и места запрета курения вейпинга. Станции метро, остановки общественного транспорта, соответственно, сам общественный транспорт, все рабочие места, подземные переходы, парковки, лифты, личные автомобили, если там у вас присутствуют дети до 14 лет. Ну и, в принципе, все иные места, где есть знак запрета курения, утвержденный Минздравом.

Алена Матиевич: На сегодняшний день штраф составляет за запрет мест курения 4 базовых величины, либо, в переводе на белорусские рубли, это 168 белорусских рублей. В Республике Беларусь рассматривается новый законопроект касательно ужесточения контроля рынка табакосодержащей продукции. В 2026 году всем курильщикам придется пересмотреть свои привычки, ну а бизнесу, который торгует электронными сигаретами, нужно будет научиться жить по новым правилам. Итак, что же будет запрещено?

Алена Матиевич:

Полностью под запрет входит любая рекламная деятельность электронных сигарет и вейпинга. Также планируется полностью запретить любую выкладку данных товаров на витринах магазинов, они станут пустыми. Также расширится значительно места запрета курения, в том числе и электронных сигарет. В частности, это будут крыльца жилых домов и общежитие. Также появится новая административная ответственность, которая будет за привлечение несовершеннолетних лиц к потреблению вейпов.

Все табачные изделия должны быть с акцизными марками, абсолютно все жидкости к вейкам должны иметь обязательно контрольные знаки. Также вводится полный запрет на продажу электронных сигарет, в том числе вейпов, посредством интернет-продажи, всяческих доставок и пересылок. Это должно полностью ограничить попадание вейпов в руки несовершеннолетних детей.