Лукашенко рассказал, когда должны закончить строительство Национального исторического музея
Общее дело – всей страной! В Беларуси прошел первый в 2025 году Республиканский субботник. На уборку, озеленение, стройку вышли и школьники, и депутаты, и чиновники, занимающие высокие должности в министерствах и правительстве – всего около 2 миллионов 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не пропустил ни одного субботника за всю суверенную историю страны и наш Президент. Пример главы государства – всегда огромная мотивация для белорусов объединяться ради общего результата. «Белых воротничков» в деле благоустройства в нашей стране нет. Это прерогатива еврочиновников, которых трудно представить в рабочей одежде в одном строю со своим народом на мероприятии, которое не пополняет кошелек, зато вносит существенный вклад в развитие страны.
Работали 12 апреля белорусы на самых знаковых объектах. В общую трудовую копилку страны положили около 16,5 миллиона рублей. Они пойдут на строительство Национального исторического музея. Именно там сегодня внес свой вклад в обустройство будущего парка Народного единства и наш Президент. Александр Лукашенко посадил первое дерево и заложил капсулу времени с посланием для потомков.
Фундамент будущего. Крепкой рукой. Алена Сырова.
Давно пора бы, правда? Белорусам обрести ту локацию, которая зовется местом не то что силы, а локацией, придя куда, можно было бы осознать, кто мы, откуда и почему людьми зовемся. В самом центре столицы решено возвести Национальный исторический музей и Парк народного единства – две опоры, без которых не быть устойчивым белорусскому государству.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо. Чтобы вы понимали, что надо.
Сказали «Надо!» еще в 2024 году. Глава государства тогда не скрывал: мы вдохновились старшим восточным братом. Но что плохого в том, чтобы лучшее адаптировать под свое?
Лукашенко о строительстве музея: наши люди свою государственность начали развивать здесь.
Надо не только словом, но и делом. Стройка практически сразу приобрела статус всебелорусской. И конкуренция за то, чтобы прикоснуться к будущему первыми, между молодыми ребятами разразилась не шуточными.
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Сразу же обращались в БРСМ: когда можно приехать работать в студенческом отряде? И не только в студенческом отряде, очень много инициативы от работающей молодежи для того, чтобы со своими сотрудниками, коллегами приехать на данный объект и оказать содействие. На сегодня люди, те ребята, которые вышли в студенческий отряд, – это те активные наши ребята, это именно, знаете, те ребята, которые горели желанием. И как только был объявлен указ Президента Республики Беларусь о присвоении статуса Всебелорусской молодежной стройки, сразу же обращались в БРСМ для того, чтобы приехать и, конечно же, здесь трудиться.
Полина Вилькевич, студентка БНТУ:
Для меня уже вот такая вот искра, то, что хочу новых знакомств, нового опыта работы. В общем, энергия работать есть, и я хочу ее пустить в нужное русло, так как все-таки Национальный исторический музей – это очень знаковое место для нас, для белорусов.
Анастасия Абрамчик, студентка БГУ:
Однозначно он будет иметь ценность, вес для нашей страны. Я думаю, что много людей будет его посещать. И даже не только граждане Республики Беларусь, но и из других стран.
Эти молодые люди сегодня вместе с Президентом молодой страны высаживали восемь десятков краснолистных дубов – по количеству лет с дня Победы в последней для белорусов войне, где мы потеряли каждого третьего нашего соотечественника. Каждого третьего… За себя и за того парня трудимся сегодня все, невзирая на должности и возраст.
Капсула времени, аллея саженцев и доклад о ходе строительства музея! Узнали, как провел субботник Президент.
Символ субботника в советские времена – бревно и люди, способные его поднять, – спустя годы на президентском в Минске тоже есть, но в другой интерпретации.
Традиционный обстоятельный разговор с журналистами было решено проводить прямо в конце аллеи, которая в ближайшие месяцы зазеленеет. И это наглядный пример того, что о будущем можно будет комфортно говорить здесь – в комфортном и относительно укромном месте.
Александр Лукашенко:
Нормально мне шапка? Как у Игоря!
– У вас красивее, конечно!
– Надпись такая!
Как бы то ни было, новая локация – место для гордости. Сверхзадача – это чувство, придя в новый исторический музей, должны испытывать все белорусы. От мала до велика. Как сделать – думают конструкторы и идеологи, но без тех, кто уже гордится, не обойтись. Президента спрашивают о белорусском самосознании – глава государства предостерегает от скатывания в национализм и «свядомасць» в наихудшем ее проявлении.
Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:
Как вы считаете, может, нам не хватает вот этого чувства национальной гордости? Нужно, чтобы его было больше.
Александр Лукашенко:
Я хорошо, относительно хорошо знаю свою историю, горжусь ей. Вы чуть меньше – помоложе. Чем дальше мы двигаемся, появляется что-то новое. И вот это новое не всегда хорошее. Наши дети, молодежь, и твои тоже были, они сидят в этих гаджетах. Их что интересует сегодня? Короткие заголовки. А история – это вещь серьезная, изучать надо, смотреть. И новое поколение все меньше и меньше в это окунается. Все в образовании.
Нам надо заставить, кто этого не понимает, из моих коллег, преподавателей, учителей, что этим надо заниматься, надо показывать. А где-то людям и вдалбливают в голову, что мы не Иваны, не помнящие родства своего и что у нас тысячелетняя история. Вот для молодежи это очень важно. И когда они придут сюда, а здесь будет, ну, знаете, броско, красиво. Вот посмотрите, в будущем году, к концу года мы уже в основном закончим здесь все. Будет достойно.
Знаешь, я, честно говоря, много думал над этим, хватает ли у нас вот этой гордости. Я боюсь, чтобы вот эта гордость, которую воспитывают и вбивают в голову, и не говорят об интернационализме, как раньше говорили, чтобы это не привело к национализму, как это произошло в крайней такой форме в Украине (подробнее).
Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? Причем здесь Россия, Путин и прочее? Это уже потом было. В основе лежало разрушение экономики. Вы вспомните, что было накануне войны в Украине. Обнищавшие люди и супербогатые олигархи. Вся эта вот несправедливость, люди не знали, что делать, и им подкинули национализм и крайнюю форму – уже фашизм. Когда сжигали, к примеру, в Одессе людей не их, как они считали, национальности.
Там пилят деньги – Лукашенко про вступление Украины в ЕС.