Лукашенко рассказал, когда должны закончить строительство Национального исторического музея

Общее дело – всей страной! В Беларуси прошел первый в 2025 году Республиканский субботник. На уборку, озеленение, стройку вышли и школьники, и депутаты, и чиновники, занимающие высокие должности в министерствах и правительстве – всего около 2 миллионов 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не пропустил ни одного субботника за всю суверенную историю страны и наш Президент. Пример главы государства – всегда огромная мотивация для белорусов объединяться ради общего результата. «Белых воротничков» в деле благоустройства в нашей стране нет. Это прерогатива еврочиновников, которых трудно представить в рабочей одежде в одном строю со своим народом на мероприятии, которое не пополняет кошелек, зато вносит существенный вклад в развитие страны. Работали 12 апреля белорусы на самых знаковых объектах. В общую трудовую копилку страны положили около 16,5 миллиона рублей. Они пойдут на строительство Национального исторического музея. Именно там сегодня внес свой вклад в обустройство будущего парка Народного единства и наш Президент. Александр Лукашенко посадил первое дерево и заложил капсулу времени с посланием для потомков. Фундамент будущего. Крепкой рукой. Алена Сырова.

Давно пора бы, правда? Белорусам обрести ту локацию, которая зовется местом не то что силы, а локацией, придя куда, можно было бы осознать, кто мы, откуда и почему людьми зовемся. В самом центре столицы решено возвести Национальный исторический музей и Парк народного единства – две опоры, без которых не быть устойчивым белорусскому государству. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо. Чтобы вы понимали, что надо.

Сказали «Надо!» еще в 2024 году. Глава государства тогда не скрывал: мы вдохновились старшим восточным братом. Но что плохого в том, чтобы лучшее адаптировать под свое? Лукашенко о строительстве музея: наши люди свою государственность начали развивать здесь.

Надо не только словом, но и делом. Стройка практически сразу приобрела статус всебелорусской. И конкуренция за то, чтобы прикоснуться к будущему первыми, между молодыми ребятами разразилась не шуточными.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Сразу же обращались в БРСМ: когда можно приехать работать в студенческом отряде? И не только в студенческом отряде, очень много инициативы от работающей молодежи для того, чтобы со своими сотрудниками, коллегами приехать на данный объект и оказать содействие. На сегодня люди, те ребята, которые вышли в студенческий отряд, – это те активные наши ребята, это именно, знаете, те ребята, которые горели желанием. И как только был объявлен указ Президента Республики Беларусь о присвоении статуса Всебелорусской молодежной стройки, сразу же обращались в БРСМ для того, чтобы приехать и, конечно же, здесь трудиться.

Полина Вилькевич, студентка БНТУ:

Для меня уже вот такая вот искра, то, что хочу новых знакомств, нового опыта работы. В общем, энергия работать есть, и я хочу ее пустить в нужное русло, так как все-таки Национальный исторический музей – это очень знаковое место для нас, для белорусов.

Анастасия Абрамчик, студентка БГУ:

Однозначно он будет иметь ценность, вес для нашей страны. Я думаю, что много людей будет его посещать. И даже не только граждане Республики Беларусь, но и из других стран.

Эти молодые люди сегодня вместе с Президентом молодой страны высаживали восемь десятков краснолистных дубов – по количеству лет с дня Победы в последней для белорусов войне, где мы потеряли каждого третьего нашего соотечественника. Каждого третьего… За себя и за того парня трудимся сегодня все, невзирая на должности и возраст. Капсула времени, аллея саженцев и доклад о ходе строительства музея! Узнали, как провел субботник Президент.

Символ субботника в советские времена – бревно и люди, способные его поднять, – спустя годы на президентском в Минске тоже есть, но в другой интерпретации.

Традиционный обстоятельный разговор с журналистами было решено проводить прямо в конце аллеи, которая в ближайшие месяцы зазеленеет. И это наглядный пример того, что о будущем можно будет комфортно говорить здесь – в комфортном и относительно укромном месте. Александр Лукашенко:

Нормально мне шапка? Как у Игоря!

– У вас красивее, конечно!

– Надпись такая!

Как бы то ни было, новая локация – место для гордости. Сверхзадача – это чувство, придя в новый исторический музей, должны испытывать все белорусы. От мала до велика. Как сделать – думают конструкторы и идеологи, но без тех, кто уже гордится, не обойтись. Президента спрашивают о белорусском самосознании – глава государства предостерегает от скатывания в национализм и «свядомасць» в наихудшем ее проявлении. Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Как вы считаете, может, нам не хватает вот этого чувства национальной гордости? Нужно, чтобы его было больше.