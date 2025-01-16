Лукашенко анонсировал торжественное открытие международного выставочного центра в мае 2025 года

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идея возникла у меня давно. Даже еще я был депутатом, я ходил, видел многие выставочные центры в мире, в России, у других. Я подумал о том, что нам надо будет это, чтобы вот так вот люди пришли и потом гордились своей страной. Я даже могу вам задать вопрос: думали ли вы, что все это мы производим? Конечно, нет. И главное, для детишек. Это еще не открытие, откроем перед Днем Победы. В мае мы окончательно откроем и сформируем выставку. Это такой пробный шар. Хорошо, что вы это увидели. Вы уже не будете кричать, что мы там лапотники. Вы будете понимать, что не только здесь, но и вот это мы можем сделать своими руками. В этом был этот замысел. Поэтому к 9 Мая я вас приглашаю, приходите. Мы откроем с вами грандиозный выставочный центр.

И вы видите, он и построен красиво. Они мне картиночку нарисовали и принесли. Мы построим жилье, город, умный город. Это тоже для нас важная новинка. Но мы вот это сделаем. Как будет выглядеть аист? Я говорю: вот так и сделайте. Лучшие архитекторы мировые, лучшие проектировщики работали там. Ну и наши, молодцы, строят наши строители. Весь этот комплекс около 5 миллиардов долларов. Они привозят сюда деньги. Для нас это тоже сегодня выгодно. Еще одна проблема, она родилась от младшего сына, который в Пекине отчасти учится, побывал в музее, он говорит: слушай, для нас, молодых, это надо, чтобы мы видели, откуда наша земля пошла, чтобы это было ярко, вот как выставочный центр. Ну и начали с Кухаревым строить музей истории нашей страны. Он будет масштабный, где вы увидите, что вокруг нас ничего не было, кроме лесов. Наши люди свою государственность начали развивать здесь. Будет создан вот такой комплекс, вы придете и будете гордиться тем, что вы живете в нашей стране.

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