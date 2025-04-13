Лукашенко: войска ПВО – это надёжный щит Отечества и залог мирного будущего Беларуси

Они сохраняют мирное небо над нашей головой. День войск ПВО сегодня, 13 апреля, отмечают в Беларуси. Военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником поздравил глава государства. Александр Лукашенко выразил благодарность всем, кто в первые годы независимости создавал современные, высокопрофессиональные, оснащенные самой передовой техникой и вооружением войска ПВО, а также личный состав частей и подразделений, которые и в будни, и в праздники несут боевую вахту, охраняя мирный труд и покой белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.