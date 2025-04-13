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Лукашенко: войска ПВО – это надёжный щит Отечества и залог мирного будущего Беларуси

13 апреля 2025 07:33
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Они сохраняют мирное небо над нашей головой. День войск ПВО сегодня, 13 апреля, отмечают в Беларуси. Военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником поздравил глава государства. Александр Лукашенко выразил благодарность всем, кто в первые годы независимости создавал современные, высокопрофессиональные, оснащенные самой передовой техникой и вооружением войска ПВО, а также личный состав частей и подразделений, которые и в будни, и в праздники несут боевую вахту, охраняя мирный труд и покой белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: войска ПВО – это надёжный щит Отечества и залог мирного будущего Беларуси-2

«В год 80-летия Великой Победы мы с особым чувством чтим подвиг воинов противовоздушной обороны, внесших огромный вклад в освобождение советского народа от немецко-фашистского ига. Нынешнее поколение солдат, офицеров и генералов белорусской армии помнит эти победные традиции, бережно хранит и приумножает. Войска противовоздушной обороны Республики Беларусь – это надежный щит Отечества, залог мирного будущего страны, а каждый из вас – пример верности долгу и присяге. Убежден, так будет и впредь», – подчеркнул Президент.

# Александр Лукашенко # ПВО Беларуси

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