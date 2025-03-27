Гипоаллергенных животных не существует! Врач о том, как отличить аллергию от простуды

Весна – это не только время пробуждения природы, свежих ароматов и ярких цветов, это еще и борьба с аллергией. Для многих людей под покровом сочных красок весны скрывается невидимый враг, который вызывает чихание, зуд и слезотечение. Как справиться с аллергией в студии программы «Новое утро» расскажет Евгения Анатольевна Тимошенко, заведующая первым отделением общей врачебной практики 29-й городской поликлиники.

Евгения Тимошенко, заведующая первым отделением общей врачебной практики 29-й городской поликлиники:

Отличить аллергию от респираторного заболевания достаточно легко, потому что острая респираторная вирусная инфекция через семь дней, лечи ее или не лечи, проходит самостоятельно. Либо же она осложняется бактериальной инфекцией. Тогда уже симптоматика абсолютно другая. Аллергия же проявляется исключительно ринитом вазомоторным, когда у нас нос либо заложен, либо вытекает какая-то слизь обычная из носа, либо это аллергический конъюнктивит, когда происходит покраснение, зуд глаз, ощущение инородного тела в глазах. И как самая тяжелая степень проявления поллинозов – это уже бронхиальная астма, аллергическая форма бронхиальной астмы.

Александра Каштанова, ведущая:

А еще некоторые говорят, что стресс влияет, эмоциональное состояние на обострение. Евгения Тимошенко:

Конечно. Существуют факторы, которые провоцируют обострение аллергической реакции либо утяжеляют ее течение: это и острые респираторные инфекции, это курение, причем как активное, так и пассивное, когда человек прибывает в одном помещении с курящим человеком, это психоэмоциональные перегрузки. Большую роль играют также пищевые факторы, потому что, к сожалению, сейчас наше качество еды оставляет желать лучшего: в пище присутствует много различных добавок химического состава, окислителей, красителей, поэтому, конечно же, это имеет огромную роль в развитии и в течении нашей аллергии.