Конкурс эскизов для памятного знака подпольщикам Минска в годы ВОВ! Узнали, куда можно отправить свои работы

Юрий Царев, ведущий: Анастасия, скажите, в чем уникальность памятного знака, который сейчас предлагается создать?

Анастасия Лось, заместитель начальника отдела искусств управления культуры Минского городского исполнительного комитета: Данный памятный знак имеет особое значение, так как он является символом памяти о героизме и мужестве народа, проявленном в годы Второй мировой войны.

Анастасия Лось: Данный памятный знак планируется установить в сквере в границах улиц Кальварийская, Максима Танка и Тимирязева. То есть данному скверу в ближайшее время будет присвоено тоже такое знаковое наименование – это будет сквер 80-летия Победы.

Юрий Царев: А вот что касается прекрасных эскизов. Есть уже какое-то представление, как будет выглядеть этот знак?

Анастасия Лось:

У нас с 18 марта стартовал данный конкурс эскизных проектов – мы ожидаем заявки от участников. Заявки мы принимаем до 7 апреля включительно.

У нас в инструкции прописано, что они могут подаваться как на бумажном носителе в адрес управления культурой Мингорисполкома, так и на электронную почту. А вот уже материалы конкурсные направляются до 14 апреля в филиал Музея истории города Минска, тоже на Раковскую, 17.