В Солигорском районе масштабно обновляют очистные сооружения

В Солигорском районе реализуется масштабный проект, направленный на повышение качества воды и снижение нагрузки на экологию региона. Работы ведутся по двум направлениям: модернизация очистных сооружений и строительство новых сетей водоснабжения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первый этап уже завершен: полностью реконструировано здание решеток, где вода проходит начальную механическую фильтрацию. Здесь задерживают крупный мусор, чтобы он не мешал дальнейшей обработке. Все устаревшее оборудование заменили на устойчивое к коррозии, также освежили фасад строения. Сейчас комплекс ежесуточно пропускает до 27 тысяч кубометров воды.

Лиана Лобан, начальник цеха очистки сточных вод КУП «Солигорскводоканал»:

Наш цех принимает сточные воды со всего Солигорского района, то есть это и Солигорск, и Старобин, и все предприятия наши крупные. Все сточные воды стекаются к нам, и мы здесь производим их очистку. Дальше очищенную воду сбрасываем в водные объекты. Это был небольшой участок, который был отреконструирован. И в дальнейшем мы планируем продолжать реконструировать наш техпроцесс.

Далее предстоит обновить бетонные конструкции, провести фасадные работы и заменить насосное оборудование. Завершить второй этап модернизации планируют к 2027 году.