В Минске обновят около 2 млн кв.м дорог в 2026 – депутат Мингорсовета рассказал, на что делают акцент при ремонте

Насколько быстро удается решать задачи растущего города? Какие объекты сейчас находятся в работе? Какие изменения жители почувствуют в ближайшее время? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Масштабы дорожных работ в столице в этом сезоне действительно впечатляют. До конца года запланировано обновить почти 2 миллиона квадратных метров дорожного покрытия, и треть этого объема уже выполнена. На что городские власти и Мингорсовет делают акцент в 2026 году?