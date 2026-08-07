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В Минске обновят около 2 млн кв.м дорог в 2026 – депутат Мингорсовета рассказал, на что делают акцент при ремонте

07 августа 2026 14:38
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Насколько быстро удается решать задачи растущего города? Какие объекты сейчас находятся в работе? Какие изменения жители почувствуют в ближайшее время? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая: 
Масштабы дорожных работ в столице в этом сезоне действительно впечатляют. До конца года запланировано обновить почти 2 миллиона квадратных метров дорожного покрытия, и треть этого объема уже выполнена. На что городские власти и Мингорсовет делают акцент в 2026 году?

В Минске обновят около 2 млн кв.м дорог в 2026 – депутат Мингорсовета рассказал, на что делают акцент при ремонте-2

Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов: 
Мы, конечно же, делаем акцент на полную замену дорожного покрытия, отказываясь от локального ямочного ремонта и комплексной модернизации. Это позволит увеличить износостойкость дорожного полотна и избежать колейности. 

Полная замена асфальтного покрытия запланирована на площади более 2 миллионов квадратных метров. Также активно ведутся работы по нанесению дорожной разметки. В этом году запланировано нанесение дорожной разметки – 350 000 квадратных метров. Дорожная разметка будет более износостойкая.

Подробности в видео

# Социальная инфраструктура # Дороги

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