Лукашенко рассчитывает в ближайшее время встретиться с Президентом Алжира

«Африка превращается в локомотив, с которым нужно двигаться в сцепке». Эти слова Президента стали лейтмотивом совещания, посвященного развитию сотрудничества с африканскими странами. Глава государства подчеркнул, что резервы диверсификации экспорта, особенно для базовых отраслей, находятся именно там – на африканском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точечные рабочие совещания на уровне главы государства, посвященные взаимодействию с нашими главными экономическими партнерами, – событие нередкое. Даже в самых отлаженных отношениях сродни белорусско-российским нет-нет да и возникает необходимость скорректировать нюансы. Аналогичная история с Китаем. Этому уже давно никто не удивляется. Последнее десятилетие в белорусской повестке присутствует Африка. Последние пять лет континент позиционируем как один из самых перспективных для белорусского экспорта. Он, будучи опорой нашей экономики, сам нуждается в нескольких. Регион, который по темпам роста ВВП превышает среднемировые (в демографии тем более), готов потреблять и развиваться. Но успеваем ли мы за спросом? Сегодня Президент всех ответственных и вовлеченных пригласил к открытой дискуссии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мне доложили, что в правительстве не очень были готовы к сегодняшнему совещанию. Даже было какое-то сопротивление. Так это или нет, это не столь важно. Хочу только предупредить всех членов правительства, тех, кто отвечает за направление сотрудничества, в данном случае с Африкой, должны быть готовы с утра до вечера каждый день к докладу и обсуждению тех или иных проблем. Во-вторых, я собираю вас не для того, чтобы здесь теоретизировать или рассматривать какие-то крупные философские проблемы, трактаты писать надо и так далее, а для обсуждения реальной работы. И я хотел бы услышать сегодня, как проводится эта работа и что дальше будем делать. Поэтому надо быть готовым к этому всегда. Давайте максимально предметно, без общих рассуждений, философствования. Категорически предупреждаю о соблюдении сегодняшнего регламента. Категорически вас предупреждаю, чтобы мы не уподобились, в очередной раз говорю про «прозаседавшихся».

Засиживаться точно времени нет, потому что желающих работать в Африке сегодня весь свет. Еще бы! По сырьевым ресурсам треть мировых запасов полезных ископаемых, в том числе 8 % всего природного газа, 12 % нефти, 40 % золота, до 90 % хрома и платины, сосредоточены именно на этом континенте. Его уже называют локомотивом, который набирает скорость. Хорошо бы в сцепке идти. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам сотрудничества с Африканским континентом.

И этот при том, что есть политическая воля, личная договоренность лидеров. Есть красноречивые примеры нашей эффективности в Африке. Взять хотя бы программу механизации сельского хозяйства Зимбабве или сотрудничество с Нигерией. Но есть еще Эфиопия и Кения, Гвинея. Целая череда государств, напоминает Президент, в которых мы могли бы работать, если, конечно, найдем нишу. Александр Лукашенко:

Вопрос присутствующим: какая страна будет следующей и когда начнем? Видим готовность Алжира вывести отношения на качественно новый уровень, подкрепив их серьезными проектами. Накануне визита, если он состоится, посмотрим, что МИД предложит с правительством. Рассчитываю в самое ближайшее время обсудить предметные шаги и конкретные экономические задачи с Президентом Теббуном. Недавно министр иностранных дел побывал в Алжире, опоздали мы в Алжир с нашей продукцией или нет, сегодня он скажет. Алжиру, кстати, нужна и промышленная, и сельхозтехника, продукты, в частности, молочные. И это, по сути, типичный запрос на континенте.