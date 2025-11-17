Лукашенко – Слюсарю: Ростов – один из центров будущего России
Станкостроение, атомная энергетика, агропромышленный комплекс – эти и другие направления сотрудничества Беларуси и Ростовской области 17 ноября обсудили во Дворце Независимости. Президент провел встречу с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко отметил, что Ростов – это один из центров будущего России. С нашей стороны принято однозначное решение о присутствии белорусской продукции в регионе. Причем готовы предложить условия лучше, чем иностранцы, заявил Президент. Вместе с тем было подчеркнуто: экономика – вопрос номер один.
Нынешняя встреча должна продвинуть двусторонние отношения, хотя они и развиваются динамично: за последнее пять лет товарооборот вырос вдвое, по итогам 2024 составил свыше 780 миллионов долларов. Отметим, в должности губернатора Юрий Слюсарь в Беларуси впервые. Однако с Александром Лукашенко встречался на Иркутском авиационном заводе. Президент вспомнил разговор, который состоялся тогда и сегодня не утратил актуальности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы тогда подняли очень важную тему, связанную с промышленностью, машиностроением. Вы крылатую фразу сказали: если нет станков, о каком машиностроении и самолетостроении можно говорить? В советские времена Беларусь была одним из таких важных, вместе с Россией, пунктов, где производились станки. Все предприятия, которые тогда были в Союзе, мы сохранили. И даже продвинулись вперед, насколько это возможно.
И, вы знаете, в средствах массовой информации все чаще говорят: ах, вот станки с ЧПУ, ах, там вот какие-то космические станки, которые мы только видели и производить не умеем, а производят полторы-две страны. Возможно. Но таких-то ведь станков немного надо. Все остальное мы умеем делать и в России, и особенно у нас, я знаю точно, и нам это направление надо развивать.
Ну и второе, Ростов – один из центров будущего России, развития России, особенно с учетом восточных регионов Украины, ныне российских. Никуда не денется Россия от того, чтобы развивать этот регион. С учетом того, что надо очень много, придется много после войны вкладываться в эти восточные регионы, Крым. Мы приняли однозначное решение, что мы там должны присутствовать. Всей своей продукцией, в которой вы и соседи нуждаться будут и нуждаются.
Также глава государства подчеркнул важность сохранения и развития взаимоотношений двух стран, особенно в нынешних непростых условиях. Разорвать существующие связи Беларуси и России не получится. Этого не позволят в первую очередь народы, отметил глава государства.
Впрочем, и на самом высоком уровне взаимопонимание. В том числе в вопросах развития в Беларуси атомной энергетики. Напомним, ранее было принято решение о возведении третьего энергоблока на БелАЭС, параллельно прорабатывается вопрос строительства второй станции.
Принято решение о строительстве третьего энергоблока на БелАЭС – Каранкевич.
Отторжения у Владимира Путина в этом контексте нет, поделился подробностями телефонного разговора, состоявшегося недавно, Александр Лукашенко. На 85 % белорусы могут построить станцию самостоятельно. Инжиниринг и реактор остаются в компетенциях россиян. Отметим, обсуждение темы лидеры Союзного государства планируют продолжить в скором времени.