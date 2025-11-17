Лукашенко – Слюсарю: Ростов – один из центров будущего России

Станкостроение, атомная энергетика, агропромышленный комплекс – эти и другие направления сотрудничества Беларуси и Ростовской области 17 ноября обсудили во Дворце Независимости. Президент провел встречу с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что Ростов – это один из центров будущего России. С нашей стороны принято однозначное решение о присутствии белорусской продукции в регионе. Причем готовы предложить условия лучше, чем иностранцы, заявил Президент. Вместе с тем было подчеркнуто: экономика – вопрос номер один. Нынешняя встреча должна продвинуть двусторонние отношения, хотя они и развиваются динамично: за последнее пять лет товарооборот вырос вдвое, по итогам 2024 составил свыше 780 миллионов долларов. Отметим, в должности губернатора Юрий Слюсарь в Беларуси впервые. Однако с Александром Лукашенко встречался на Иркутском авиационном заводе. Президент вспомнил разговор, который состоялся тогда и сегодня не утратил актуальности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы тогда подняли очень важную тему, связанную с промышленностью, машиностроением. Вы крылатую фразу сказали: если нет станков, о каком машиностроении и самолетостроении можно говорить? В советские времена Беларусь была одним из таких важных, вместе с Россией, пунктов, где производились станки. Все предприятия, которые тогда были в Союзе, мы сохранили. И даже продвинулись вперед, насколько это возможно. И, вы знаете, в средствах массовой информации все чаще говорят: ах, вот станки с ЧПУ, ах, там вот какие-то космические станки, которые мы только видели и производить не умеем, а производят полторы-две страны. Возможно. Но таких-то ведь станков немного надо. Все остальное мы умеем делать и в России, и особенно у нас, я знаю точно, и нам это направление надо развивать. Ну и второе, Ростов – один из центров будущего России, развития России, особенно с учетом восточных регионов Украины, ныне российских. Никуда не денется Россия от того, чтобы развивать этот регион. С учетом того, что надо очень много, придется много после войны вкладываться в эти восточные регионы, Крым. Мы приняли однозначное решение, что мы там должны присутствовать. Всей своей продукцией, в которой вы и соседи нуждаться будут и нуждаются.