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Лукашенко провёл встречу с генеральным секретарём ОДКБ

20 ноября 2023 08:06
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Новости Беларуси. Первый день рабочей недели Президента обещает быть насыщенным. Первый пункт программы – встреча с генеральным секретарем ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко провёл встречу с генеральным секретарём ОДКБ-1

Вероятно, главной темой разговора станет подготовка к сессии Совета коллективной безопасности Организации, которая пройдет в Минске 23 ноября. В графике главы государства 20 ноября значится и еще одно мероприятие. Александр Лукашенко объявит о кадровых решениях.

Все подробности – в следующих выпусках.

# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко # Имангали Тасмагамбетов # Фотофакт

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