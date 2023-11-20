Лукашенко провёл встречу с генеральным секретарём ОДКБ

Новости Беларуси. Первый день рабочей недели Президента обещает быть насыщенным. Первый пункт программы – встреча с генеральным секретарем ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый день рабочей недели Президента обещает быть насыщенным. Первый пункт программы – встреча с генеральным секретарем ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероятно, главной темой разговора станет подготовка к сессии Совета коллективной безопасности Организации, которая пройдет в Минске 23 ноября. В графике главы государства 20 ноября значится и еще одно мероприятие. Александр Лукашенко объявит о кадровых решениях.
Все подробности – в следующих выпусках.