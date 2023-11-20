Гостей Бреста будет встречать стела высотой 15 метров

Их особенности покажет металлический орнамент, а вершину стелы украсит венок из васильков. Авторы проекта – Алексей Павлючук, один из создателей памятника 1000-летию Бреста, и команда молодых архитекторов. Подготовительные работы по строительству начались в сентябре. На воплощение задумки потребуется несколько месяцев.

Николай Власюк, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:

Если говорить об идее концепции, то, наверное, вы понимаете, что сегодня достаточно сложная политическая обстановка, поэтому именно идея единения Беларуси как единого государства положена в основу данной концепции. И то, что она находится на границе Беларуси и Евросоюза, является тоже знаковым элементом. Сегодня мы говорим о брендировании первого региона, чтобы он был узнаваемый. Очень надеемся, что это архитектурное сооружение на Каменецком кольце также станет узнаваемым и будет ассоциироваться с Брестской областью и городом Брестом.