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Гостей Бреста будет встречать стела высотой 15 метров

20 ноября 2023 06:45
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Новости Беларуси. Сочетание символов единства и традиций. Стела высотой 15 метров будет встречать гостей Бреста. Новый арт-объект – в виде шести рушников, которые символизируют все области Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей Бреста будет встречать стела высотой 15 метров-1

Их особенности покажет металлический орнамент, а вершину стелы украсит венок из васильков. Авторы проекта – Алексей Павлючук, один из создателей памятника 1000-летию Бреста, и команда молодых архитекторов. Подготовительные работы по строительству начались в сентябре. На воплощение задумки потребуется несколько месяцев.

Гостей Бреста будет встречать стела высотой 15 метров-4

Николай Власюк, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:
Если говорить об идее концепции, то, наверное, вы понимаете, что сегодня достаточно сложная политическая обстановка, поэтому именно идея единения Беларуси как единого государства положена в основу данной концепции. И то, что она находится на границе Беларуси и Евросоюза, является тоже знаковым элементом. Сегодня мы говорим о брендировании первого региона, чтобы он был узнаваемый. Очень надеемся, что это архитектурное сооружение на Каменецком кольце также станет узнаваемым и будет ассоциироваться с Брестской областью и городом Брестом.

Гостей Бреста будет встречать стела высотой 15 метров-7

Проектом предусмотрена декоративная подсветка въездного знака. По задумке, внутренняя подсветка перфорации позволит в темноте подчеркнуть узор, а наружная контурная подсветка выделит архитектурную форму стелы.

# Архитектура # общество # Николай Власюк # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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