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Белорусам предлагают бесплатно пройти тест на антитела к ряду инфекций

20 ноября 2023 06:16
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Новости Беларуси. Минздрав предлагает пройти бесплатное тестирование на наличие антител к ряду инфекций. Кампания начинается сегодня, 20 ноября, и продолжится по 24 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусам предлагают бесплатно пройти тест на антитела к ряду инфекций-1

Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету и записаться в электронном виде. С помощью тестирования можно определить антитела к кори, краснухе, паротиту, коронавирусу, вирусным гепатитам. При посещении пунктов взятия крови, информацию о которых готовы сообщить в учреждениях здравоохранения, необходимо иметь с собой документ со сведениями о прививках (например, выписку из медкарты поликлиники или прививочный сертификат).

Белорусам предлагают бесплатно пройти тест на антитела к ряду инфекций-4

Цель исследования – оценить популяционный иммунитет белорусов к отдельным инфекционным заболеваниям.

# Вирусные заболевания # общество # Фотофакт

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