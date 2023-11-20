Белорусам предлагают бесплатно пройти тест на антитела к ряду инфекций

Новости Беларуси. Минздрав предлагает пройти бесплатное тестирование на наличие антител к ряду инфекций. Кампания начинается сегодня, 20 ноября, и продолжится по 24 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету и записаться в электронном виде. С помощью тестирования можно определить антитела к кори, краснухе, паротиту, коронавирусу, вирусным гепатитам. При посещении пунктов взятия крови, информацию о которых готовы сообщить в учреждениях здравоохранения, необходимо иметь с собой документ со сведениями о прививках (например, выписку из медкарты поликлиники или прививочный сертификат).