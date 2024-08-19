Лукашенко провёл экономическое совещание с Совмином. Что потребовал Президент от правительства?

Ряд важнейших тем обсудили сегодня, 19 августа, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большое экономическое совещание с руководством Совета Министров. Одна из тем касалась жилищного строительства. Александр Лукашенко подчеркнул, все решения должны приниматься в интересах народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А обеспеченность жильем была и остается одной из приоритетных задач. Особое внимание многодетным и семьям военнослужащих. Сегодня рассмотрели и как обстоят дела в этой сфере в деревнях. Согласно статистике, именно сложности в приобретении квартиры и съеме арендного жилья – одна из первых причин оттока кадров. Еще один вопрос, вынесенный на обсуждение на уровне главы государства, касался АПК. В отрасль вкладываются колоссальные средства и силы. Успехи есть, но опасение вызывает факт падежа скота, а еще больше – отношение к ситуации руководителей. Глава государства очертил единственную норму, которая может существовать в этом деле. На совещании также рассмотрен вопрос, касающийся деятельности ремесленников – эту категорию, напомним, ждут законодательные изменения. Главное требование Президента – все должно быть четко и прозрачно. Подробности у Евгения Пустового.

Заседание Совета Министров с участием главы государства – это всегда о самом важном. Рассматривают либо развитие какой-то отрасли, либо глобальной темы. Сегодня в зале совещаний, помимо членов правительства, председатель Совета Республики и губернаторы. В повестке – сразу несколько вопросов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь – государство для народа. Поэтому все решения должны приниматься в интересах людей. И одной из наших приоритетных задач было и остается обеспечение граждан жильем. Собственная крыша над головой важна для любого человека. Особенно для молодой семьи. Это ее уверенность в завтрашнем дне. Мы постоянно совершенствуем подходы к предоставлению государственной поддержки при улучшении жилищных условий, в первую очередь в сельской местности.

У нашей Беларусь есть уникальный международный бэкграунд. Мы социально ориентированное государство. Одним из его показателей является доступность жилья. Это и стало самой важной темой совещания. Президент поднимает сразу два момента. Первый – господдержка строительства, второй – нормативный – дебюрократизация процедуры.

Александр Лукашенко:

Приоритетом у нас было и остается обеспечение жильем многодетных семей, военнослужащих и так далее. Поэтому на нашей встрече вопрос номер один – упрощение процедур строительства и кредитования жилья. Было поручено правительству комплексно подойти к улучшению законодательства в этой области.

Например, удобнее и легче строиться белорусам стало благодаря социальной цене на деловую древесину, гарантированную указом Президента. Но это лишь фрагмент, а в стране разрабатывают концепцию жилищного строительства. Принимать такие важные решения, опираясь лишь на документы и заключения экспертов, не в практике Александра Лукашенко. Про обеспеченность квадратными метрами речь шла и вовремя недавних поездок Президента по областям. Теперь вот решения выкристаллизовываются в процессе обсуждения. Вопросы поддержки юрлиц при строительстве арендного жилья обсудили во Дворце Независимости Такие дома будут строить под производство, что должно способствовать равномерному распределению людей в стране. Тем более стоит четкая задача «Один район – один проект». Об этом Президент рассказал во время недавней рабочей поездки на восток Беларуси.

Александр Лукашенко:

Мы будем постепенно, постепенно жилье строить арендные прежде всего там. Где это надо для производства. Но мы не будем никому запрещать. Кто хочет строить жилье, пожалуйста.

Второй момент – это упрощение самого процесса строительства. Позиция Президента: хотят люди строить – пускай строят. Не мешайте. Статистика второй год отрицательная. В чём вопрос? Лукашенко провел совещание с руководством Совмина. На заседании рассмотрели требования к национальному оператору интеллектуальных транспортных систем. Он займется содержание и развитием дорожной инфраструктуры. От контроля скорости до сбора платы за парковку. Александр Лукашенко потребовал к 1 января создать четкую и понятную жилищную концепцию.

Александр Лукашенко:

Контролеры ежегодно выявляют десятки тысяч нарушений, а ведь это сохранность наших дорог, которые тяжеловесный транспорт попросту разрушает. Главный вопрос таков, действительно ли единый национальный оператор укрепит дорожную общественную безопасность, а также сможет повысить финансовую технологическую дисциплину. Если да, то какой объем инвестиций потребуется для реализации проекта? Каковы сроки окупаемости? Просчитано ли будущее поступление в бюджет? Ну, и где возьмем деньги? Задача – консолидировать транспортные системы. Соблюдение скоростного режима, проезда железнодорожных переездов, весогабаритного контроля и оплату за парковки. Цель не столько в доходах, сколько в безопасности людей. А инвесторам понятно интересны дивиденды. Поэтому решение пока не принято. Лукашенко: «В плане парковок у нас полный хаос, особенно в столице». Подробности. Министр экономики рассказал, что изменения приняты, учитывая интересы казны и обращения самих белорусов. Перечни видов деятельности обсуждались на различных платформах, и два из них уже утверждены – для индивидуальных предпринимателей 120 видов, для самозанятых 80 видов. Третий – для ремесленников – появится в ближайшее время. Лукашенко: я и все население должны понимать, какие виды деятельности с 1 января 2025-го будут законны. Читайте также.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Для тех самых уникальных ремесленников специальный сбор – 6,5 рубля в месяц, и они смогут спокойно заниматься своим ремеслом. Сохранили ряд прогрессивных норм, например, ремесленники могут заниматься ученичеством до трех учеников совершенно бескорыстно, бесплатно, на основании договора обучать в течение двух лет и для того, чтобы свое умение передать по наследству. Также возможность продавать свои изделия на выставках и так далее, все это даст возможность такие виды деятельности сохранить у нас в стране.

Уже традиционно, учитывая присутствие губернаторского пула, Президент поинтересовался ходом уборочной и севом рапса. Все по графику. Но улыбка у руководителей областей с лиц спала, когда подняли одну из самых провальных тем в АПК. Падеж и качество скота. Александр Лукашенко:

В этом году производство молока увеличили на 6,5 %, скота, птицы почти на 4,5 %. Однако за этими цифрами стоит пугающее количество павшего поголовья. Основное выбытие из-за болезни. Подробности. Должен быть только один понятный стандарт – здоровое животное, которое содержится в хороших условиях. И тогда не будет выбытия ни нормативного, ни сверхнормативного. И в том числе комплектование наших молочно-товарных комплексов, которых мы построили немало. А если укомплектовали, кого мы там доим? Если корова, то почему с козьим доим?

Беларусь аграрная в год приносит стране по 8 миллиардов долларов. Самая экспортная и основная отрасль в АПК – животноводство. В стране идет модернизация, разработаны технологии, строятся комплексы. Но вот сам скот не соответствует тем показателям, которые от него ждут. Для сохранения поголовья с экономически менее устойчивых ферм телят собирают в комплексы крепких хозяйств. Собираются даже задействовать передвижные кормовые лаборатории. Они будут корректировать рацион животных. Создан целый свод лайфхаков.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства Беларуси:

Нам на сегодня нужно заниматься больше кукурузным зерном, то есть плющить его. Это зерно, которое обогащено дополнительной энергией. Нам нужен высокоэнергетический корм, до 10,5 мегаджоуля. Нужно создавать вокруг больших комплексов пастбища от 5 до 10 гектаров для того, чтобы сухостойный скот в сухостойный период имел возможность выпасаться.