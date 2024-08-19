В 2024 году в Минске отремонтируют более 1,2 млн кв.м улично-дорожной сети

С начала года на 60 участках улиц столицы полностью заменили асфальтобетонное покрытие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Запланированные работы практически завершены, поэтому выделены дополнительные средства.

Их направят на ликвидацию дефектов дорожного полотна, в том числе на полное обновление. Техническое состояние проезжей части улично-дорожной сети находится на постоянном контроле. Также активно идет ремонт дворовых проездов и дорог в частном секторе.

Юрий Хайнюк, асфальтобентощик УП «Ремавтодор Партизанского района»: 15 лет назад я сюда пришел. У нас таких вот укладчиков не было, а были укладчики немножко поменьше и не такой конфигурации. Сейчас укладчики, конечно, у нас более солидные, мощнее, берут более большие объемы, не так, как раньше.

У Юрия Николевича и его коллег работа кипит, в том числе и в ночную смену. Только за первое полугодие в Партизанском районе полностью заменили покрытие на улицах Радиальной, Родниковой и Ванеева.

Яна Лысякова, корреспондент:

Замена дорожного полотна проходит также и в частном секторе. Например, на этой неделе на улице Авангардной заменят 100 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.