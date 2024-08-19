В 2024 году в Минске отремонтируют более 1,2 млн кв.м улично-дорожной сети

С начала года на 60 участках улиц столицы полностью заменили асфальтобетонное покрытие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Запланированные работы практически завершены, поэтому выделены дополнительные средства.
С начала года на 60 участках улиц столицы полностью заменили асфальтобетонное покрытие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Запланированные работы практически завершены, поэтому выделены дополнительные средства.
Их направят на ликвидацию дефектов дорожного полотна, в том числе на полное обновление. Техническое состояние проезжей части улично-дорожной сети находится на постоянном контроле. Также активно идет ремонт дворовых проездов и дорог в частном секторе.
Подробнее в сюжете Яны Лысяковой.
Юрий Хайнюк, асфальтобентощик УП «Ремавтодор Партизанского района»:
15 лет назад я сюда пришел. У нас таких вот укладчиков не было, а были укладчики немножко поменьше и не такой конфигурации. Сейчас укладчики, конечно, у нас более солидные, мощнее, берут более большие объемы, не так, как раньше.
У Юрия Николевича и его коллег работа кипит, в том числе и в ночную смену. Только за первое полугодие в Партизанском районе полностью заменили покрытие на улицах Радиальной, Родниковой и Ванеева.
Яна Лысякова, корреспондент:
Замена дорожного полотна проходит также и в частном секторе. Например, на этой неделе на улице Авангардной заменят 100 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
Для обновления улицы потребуется 15 тонн асфальтобетонной смеси. Работа займет полдня. Для замены дорожного полотна на крупных дорожных артериях уйдет около трех дней на одну полосу и столько же на другую.
Подробнее в видео.