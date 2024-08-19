Прямой эфир

В 2024 году в Минске отремонтируют более 1,2 млн кв.м улично-дорожной сети

19 августа 2024 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С начала года на 60 участках улиц столицы полностью заменили асфальтобетонное покрытие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Запланированные работы практически завершены, поэтому выделены дополнительные средства.

Их направят на ликвидацию дефектов дорожного полотна, в том числе на полное обновление. Техническое состояние проезжей части улично-дорожной сети находится на постоянном контроле. Также активно идет ремонт дворовых проездов и дорог в частном секторе.

Подробнее в сюжете Яны Лысяковой.

В 2024 году в Минске отремонтируют более 1,2 млн кв.м улично-дорожной сети-4

Юрий Хайнюк, асфальтобентощик УП «Ремавтодор Партизанского района»:
15 лет назад я сюда пришел. У нас таких вот укладчиков не было, а были укладчики немножко поменьше и не такой конфигурации. Сейчас укладчики, конечно, у нас более солидные, мощнее, берут более большие объемы, не так, как раньше.

В 2024 году в Минске отремонтируют более 1,2 млн кв.м улично-дорожной сети-6

У Юрия Николевича и его коллег работа кипит, в том числе и в ночную смену. Только за первое полугодие в Партизанском районе полностью заменили покрытие на улицах Радиальной, Родниковой и Ванеева. 

Яна Лысякова, корреспондент:
Замена дорожного полотна проходит также и в частном секторе. Например, на этой неделе на улице Авангардной заменят 100 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Для обновления улицы потребуется 15 тонн асфальтобетонной смеси. Работа займет полдня. Для замены дорожного полотна на крупных дорожных артериях уйдет около трех дней на одну полосу и столько же на другую.

Подробнее в видео.

# Дороги

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: я и всё население должны понимать, какие виды деятельности с 1 января 2025-го будут законны
19 августа 2024 18:43

Лукашенко: я и всё население должны понимать, какие виды деятельности с 1 января 2025-го будут законны

Александр Лукашенко потребовал к 1 января создать чёткую и понятную жилищную концепцию
19 августа 2024 18:33

Александр Лукашенко потребовал к 1 января создать чёткую и понятную жилищную концепцию

Боровик: Китай всячески готов содействовать, чтобы с Беларуси сняли санкции
19 августа 2024 18:00

Боровик: Китай всячески готов содействовать, чтобы с Беларуси сняли санкции