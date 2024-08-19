Лукашенко: я и всё население должны понимать, какие виды деятельности с 1 января 2025-го будут законны

Ряд важнейших тем обсудили сегодня, 19 августа, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большое экономическое совещание с руководством Совета Министров. Одна из тем касалась жилищного строительства. Александр Лукашенко подчеркнул, все решения должны приниматься в интересах народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А обеспеченность жильем была и остается одной из приоритетных задач. Особое внимание многодетным и семьям военнослужащих. Сегодня рассмотрели и как обстоят дела в этой сфере в деревнях. Согласно статистике, именно сложности в приобретении квартиры и съеме арендного жилья – одна из первых причин оттока кадров.
Упорядочить в правительстве решили и списки льготных налогоплательщиков. Речь про ремесленников. Подходы и критерии озвучил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не только я, но все население должно четко понимать, какие виды деятельности с 1 января будущего года будут законны. У нас есть государственные предприятия, частные предприятия, которые занимаются определенной деятельностью, платят налоги. Но надо четко определить, какие у нас будут ипшники, ремесленники, кто они такие, какие налоги будут платить, в каких сферах будут осуществлять свою деятельность. Все должно быть четко, прозрачно, без всякой каши и волокиты. И надо обратить внимание, не создаст ли предлагаемое реформирование предпосылки для перехода части ремесленников в направление деятельности, которые выпадут из перечня в теневой сектор. Не потеряем ли мы какое-то редкое ремесло, особенно что касается культурного наследия Беларуси.
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