Лукашенко: я и всё население должны понимать, какие виды деятельности с 1 января 2025-го будут законны

Ряд важнейших тем обсудили сегодня, 19 августа, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большое экономическое совещание с руководством Совета Министров. Одна из тем касалась жилищного строительства. Александр Лукашенко подчеркнул, все решения должны приниматься в интересах народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А обеспеченность жильем была и остается одной из приоритетных задач. Особое внимание многодетным и семьям военнослужащих. Сегодня рассмотрели и как обстоят дела в этой сфере в деревнях. Согласно статистике, именно сложности в приобретении квартиры и съеме арендного жилья – одна из первых причин оттока кадров.

Упорядочить в правительстве решили и списки льготных налогоплательщиков. Речь про ремесленников. Подходы и критерии озвучил глава государства.