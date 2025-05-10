Лукашенко проведёт переговоры с генсекретарём ЦК Компартии Вьетнама

Беларусь-Вьетнам. О развитии стратегического сотрудничества двух стран пойдет речь 12 мая во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко проведет переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 11-12 мая запланирован официальный визит То Лама в Беларусь.

Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Главными темами станут ключевые направления взаимодействия Минска и Ханоя в экономике, политике и гуманитарной сфере. Страны ведут активную работу по разработке дорожной карты сотрудничества, и речь пойдет в том числе о ее наполнении конкретными проектами.

Ожидается, что по итогам встречи стратегический характер двустороннего партнерства будет скреплен подписями. Помимо переговоров на высшем уровне, программа визита зарубежных гостей предусматривает ряд мероприятий по линии Национального собрания и правительства. Запланировано также посещение отечественных промышленных флагманов.