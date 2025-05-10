Почему многодетность стала национальным трендом Беларуси – обсудят в ток-шоу «Большой город»
Беларусь занимает 25 место в рейтинге самых комфортных для материнства стран. Как удалось достичь столь высокой планки? И почему многодетность стала национальным трендом? Это и не только обсудят гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 11 мая в 10:00.
Поддержка семьи является национальным приоритетом для Беларуси. Будущие мамы ощущают уверенность в завтрашнем дне и знают, что могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны государства. Поэтому и многодетных семей становится больше. Сколько родителей последовали принципу «счастья много не бывает»?
В Минске сейчас проживают около 17 тысяч таких семей, в которых воспитывается более 54 тысяч деток.
Осознанное родительство. Важна ли не только физическая, но и психологическая подготовка при планировании пополнения в семье?
Вся психологическая подготовка, она должна быть направлена как до родового этапа, так и после родового этапа. И как раз-таки сейчас очень большая роль уделяется этому и в женских консультациях.
В Беларуси отпуск по уходу за ребенком – один из самых продолжительных в мире. Проанализируем, как этот срок отличается в других странах. И почему первые годы жизни так важно малышу провести с близким человеком?
Ребенок имеет какую-то связь, невидимую нить с матерью. И, конечно, мамин комфорт, мамина забота ему очень нужна.
В чем секрет счастья для детей? На этот вопрос ответит мама большого семейства.
Когда родители будут счастливы и чувствуют, что они полноценно живут, тогда детям можно не рассказывать, они вольются в эту жизнь. Беларусь не только страна для жизни, но и для счастливого ее продолжения
Беларусь не только страна для жизни, но и для счастливого ее продолжения. О делах семейных – смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 11 мая, в 10:00.