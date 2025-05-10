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Почему многодетность стала национальным трендом Беларуси – обсудят в ток-шоу «Большой город»

10 мая 2025 13:41
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Беларусь занимает 25 место в рейтинге самых комфортных для материнства стран. Как удалось достичь столь высокой планки? И почему многодетность стала национальным трендом? Это и не только обсудят гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 11 мая в 10:00.

Почему многодетность стала национальным трендом Беларуси – обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Поддержка семьи является национальным приоритетом для Беларуси. Будущие мамы ощущают уверенность в завтрашнем дне и знают, что могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны государства. Поэтому и многодетных семей становится больше. Сколько родителей последовали принципу «счастья много не бывает»?

Почему многодетность стала национальным трендом Беларуси – обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

В Минске сейчас проживают около 17 тысяч таких семей, в которых воспитывается более 54 тысяч деток.

Осознанное родительство. Важна ли не только физическая, но и психологическая подготовка при планировании пополнения в семье?

Почему многодетность стала национальным трендом Беларуси – обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

Вся психологическая подготовка, она должна быть направлена как до родового этапа, так и после родового этапа. И как раз-таки сейчас очень большая роль уделяется этому и в женских консультациях.

В Беларуси отпуск по уходу за ребенком – один из самых продолжительных в мире. Проанализируем, как этот срок отличается в других странах. И почему первые годы жизни так важно малышу провести с близким человеком?

Почему многодетность стала национальным трендом Беларуси – обсудят в ток-шоу «Большой город»-8

Ребенок имеет какую-то связь, невидимую нить с матерью. И, конечно, мамин комфорт, мамина забота ему очень нужна.

В чем секрет счастья для детей? На этот вопрос ответит мама большого семейства.

Почему многодетность стала национальным трендом Беларуси – обсудят в ток-шоу «Большой город»-10

Когда родители будут счастливы и чувствуют, что они полноценно живут, тогда детям можно не рассказывать, они вольются в эту жизнь. Беларусь не только страна для жизни, но и для счастливого ее продолжения

Беларусь не только страна для жизни, но и для счастливого ее продолжения. О делах семейных – смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 11 мая, в 10:00.

# Дети # Многодетные семьи в Беларуси

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