Почему многодетность стала национальным трендом Беларуси – обсудят в ток-шоу «Большой город»

Беларусь занимает 25 место в рейтинге самых комфортных для материнства стран. Как удалось достичь столь высокой планки? И почему многодетность стала национальным трендом? Это и не только обсудят гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 11 мая в 10:00.

Поддержка семьи является национальным приоритетом для Беларуси. Будущие мамы ощущают уверенность в завтрашнем дне и знают, что могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны государства. Поэтому и многодетных семей становится больше. Сколько родителей последовали принципу «счастья много не бывает»?

В Минске сейчас проживают около 17 тысяч таких семей, в которых воспитывается более 54 тысяч деток. Осознанное родительство. Важна ли не только физическая, но и психологическая подготовка при планировании пополнения в семье?

Вся психологическая подготовка, она должна быть направлена как до родового этапа, так и после родового этапа. И как раз-таки сейчас очень большая роль уделяется этому и в женских консультациях. В Беларуси отпуск по уходу за ребенком – один из самых продолжительных в мире. Проанализируем, как этот срок отличается в других странах. И почему первые годы жизни так важно малышу провести с близким человеком?

Ребенок имеет какую-то связь, невидимую нить с матерью. И, конечно, мамин комфорт, мамина забота ему очень нужна. В чем секрет счастья для детей? На этот вопрос ответит мама большого семейства.