От викторин до мастер-классов по сборке оружия – у Дворца спорта открылся фестиваль «Наша Победа»

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Смысл этой выставки в том, что мы рассказываем, что меняются места, меняются дислокации. Но не меняется одно: Беларусь всегда, всегда оставалась верной памяти. Конечно, хочется сказать про парад 2020 года, когда Президент произносит фразу: этот праздник для нас священный, мысль изменить традициям для нас недопустима. Сколько говорили про этот парад 2020 года потом: зря, зачем и так далее. Но еще раз говорю, вот это важная вещь, которую часто говорит наш Президент и, наверное, которая уже сейчас отпечатывалась у нас у всех – это память. И Минск никогда этой памяти не изменяет.