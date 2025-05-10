От викторин до мастер-классов по сборке оружия – у Дворца спорта открылся фестиваль «Наша Победа»
Выставки, концерты, мастер-классы и интерактивные площадки – Беларусь продолжает отмечать Юбилей Великой Победы. Самое масштабное празднование развернулось в столице у Дворца спорта. Здесь открылся семейный фестиваль под названием «Наша Победа», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вниманию гостей масса развлечений: от викторин и спортивных квестов до мастер-классов по сборке оружия. Особенно обширна выставочная программа: представлены образцы современной и ретротехники, военной экипировки, беспилотников и документов.
Премьера фестиваля – выставка БЕЛТА «Победа в памяти живет». В ней собраны более сотни архивных снимков из Беларуси и России, запечатлевших историю Парадов Победы 1945-2024 годов. Некоторые фотографии демонстрируются впервые.
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Смысл этой выставки в том, что мы рассказываем, что меняются места, меняются дислокации. Но не меняется одно: Беларусь всегда, всегда оставалась верной памяти. Конечно, хочется сказать про парад 2020 года, когда Президент произносит фразу: этот праздник для нас священный, мысль изменить традициям для нас недопустима. Сколько говорили про этот парад 2020 года потом: зря, зачем и так далее. Но еще раз говорю, вот это важная вещь, которую часто говорит наш Президент и, наверное, которая уже сейчас отпечатывалась у нас у всех – это память. И Минск никогда этой памяти не изменяет.
Во второй половине дня гостей ждет масштабный концерт с участием популярных артистов Союзного государства. Фестиваль «Наша победа» будет открыт для всех желающих до 23 часов.