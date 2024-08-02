Как подобрать компрессионные чулки? Поговорили с врачом

Компрессионные чулки – это не просто аксессуар, а ценный инструмент для поддержания здоровья ваших ног. Они разработаны специально для того, чтобы предотвратить различные проблемы, улучшить кровообращение, снизить усталость и отечность.

Сергей Перепелица, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

Сдавливая просвет и диаметр вены, сближаются створки неработающих клапанов, это создает условия для улучшения венозного оттока из конечностей. Это же улучшает и пассивный лимфатический отток из ног у пациентов. Кроме уменьшения этой емкости патологической венозного русла ног, происходит некая активизация противосвертывающей системы в венах ног путем активизации плазминогена, который предупреждает и растворяет микротромбы в венах ног.

Когда мы проводим много времени стоя или сидя, кровь может застаиваться в ногах, что приводит к отечности, боли, усталости и даже к серьезным проблемам, таким как варикозное расширение вен. Компрессионные чулки помогают активировать кровообращение, уменьшить нагрузку на вены.

Сергей Перепелица:

Подбор этих изделий осуществляется только специалистом. Единственное противопоказание – это люди пожилого возраста, имеющие сопутствующие заболевания в виде облитерирующего атеросклероза ног. Они, к сожалению, не могут носить такие изделия, даже одеть их не могут. Поэтому учитывая их достаточно высокую стоимость, перед покупкой надо проконсультироваться у специалиста, чтобы напрасно не потратили деньги. Режим ношения компрессионных изделий осуществляется исключительно индивидуально.