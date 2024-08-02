Как подобрать компрессионные чулки? Поговорили с врачом

Компрессионные чулки – это не просто аксессуар, а ценный инструмент для поддержания здоровья ваших ног. Они разработаны специально для того, чтобы предотвратить различные проблемы, улучшить кровообращение, снизить усталость и отечность.
Компрессионные чулки – это не просто аксессуар, а ценный инструмент для поддержания здоровья ваших ног. Они разработаны специально для того, чтобы предотвратить различные проблемы, улучшить кровообращение, снизить усталость и отечность.
Сергей Перепелица, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:
Сдавливая просвет и диаметр вены, сближаются створки неработающих клапанов, это создает условия для улучшения венозного оттока из конечностей. Это же улучшает и пассивный лимфатический отток из ног у пациентов. Кроме уменьшения этой емкости патологической венозного русла ног, происходит некая активизация противосвертывающей системы в венах ног путем активизации плазминогена, который предупреждает и растворяет микротромбы в венах ног.
Когда мы проводим много времени стоя или сидя, кровь может застаиваться в ногах, что приводит к отечности, боли, усталости и даже к серьезным проблемам, таким как варикозное расширение вен. Компрессионные чулки помогают активировать кровообращение, уменьшить нагрузку на вены.
Сергей Перепелица:
Подбор этих изделий осуществляется только специалистом. Единственное противопоказание – это люди пожилого возраста, имеющие сопутствующие заболевания в виде облитерирующего атеросклероза ног. Они, к сожалению, не могут носить такие изделия, даже одеть их не могут. Поэтому учитывая их достаточно высокую стоимость, перед покупкой надо проконсультироваться у специалиста, чтобы напрасно не потратили деньги. Режим ношения компрессионных изделий осуществляется исключительно индивидуально.
Существует несколько видов компрессионных чулок, отличающихся уровнем компрессии и предназначенных для разных целей. Медицинские чулки обычно назначаются врачом для лечения венозных заболеваний, в то время как профилактические можно использовать для предотвращения проблем с ногами при длительных периодах в положении стоя или сидя.
Сергей Перепелица:
Существует 4 класса компрессии этих изделий. Первый класс компрессии применяется для профилактики развития варикозной болезни у беременных женщин. Для профилактики развития этих заболеваний при функциональных нарушениях, то есть это та категория людей, которая целый день работает стоя неподвижно или сидя. Второй класс компрессии – более плотные изделия, они применяются после каких-либо вмешательств на венозной системе.
При выборе компрессионных чулок необходимо обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, правильный размер – чулки должны плотно облегать ногу, но не создавать дискомфорт. Во-вторых, уровень компрессии – в зависимости от цели использования выберите чулки с соответствующим уровнем давления. И наконец, материал – предпочтительнее выбирать натуральные материалы, которые обеспечат комфорт.
Сергей Перепелица:
Третий класс компрессии – это уже тяжело болеющие люди, у которых у которых есть трофические венозные расстройства на голенях. Это люди, которые имеют осложненную варикозную болезнь в виде тромбофлебитов и флеботромбозов вен голени, бедер. Четвертый класс компрессии – это уже неизлечимые врожденные заболевания вен.
Правильно подобранные чулки могут значительно улучшить качество жизни. Позаботьтесь о здоровье своих ног.
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