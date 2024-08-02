Комитет госконтроля отмечает 30-летие с момента образования
Изо дня в день они стоят на страже экономической безопасности, интересов государства и народа, следят за исполнением законодательства. Свой профессиональный праздник отмечают работники органов госконтроля, а ведомство круглую дату – 30-летие с момента образования КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудников и ветеранов поздравил глава государства, выразив уверенность, что они и впредь будут с честью служить отечеству, надежно защищая экономический суверенитет страны. В фокусе внимания Комитета находятся практически все сферы деятельности: от бюджетно-финансовой и социальной до лесного хозяйства и потребительского рынка. Контрольную деятельность осуществляют порядка тысячи человек.
Сегодня работа сотрудника КГК – это не только пристальный взгляд на пробелы, но и работа на упреждение правонарушений в подконтрольной плоскости.
Дмитрий Баско, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля:
Сегодня в Комитете работают профессионалы своего дела, люди, которые достойно выполняют свой долг, высокоответственные люди. Уверен, что сотрудники наши способны выполнить те задачи и поручения, которые ставит перед нами глава государства.
Принципиальный контроль и аналитическая работа КГК позволили сформировать кардинальные меры по повышению эффективности работы в различных отраслях. Только за последнее время удалось устранить недочеты в транспортном комплексе, в несколько раз сократилось число объектов незавершенного строительства, пресечены теневые схемы вывоза продукции в мясо-молочной отрасли, зафиксированы факты завышения цен и другое. Работа будет продолжена, а сегодня сотрудники Комитета получают заслуженные награды и поздравления.