Комитет госконтроля отмечает 30-летие с момента образования

Изо дня в день они стоят на страже экономической безопасности, интересов государства и народа, следят за исполнением законодательства. Свой профессиональный праздник отмечают работники органов госконтроля, а ведомство круглую дату – 30-летие с момента образования КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудников и ветеранов поздравил глава государства, выразив уверенность, что они и впредь будут с честью служить отечеству, надежно защищая экономический суверенитет страны. В фокусе внимания Комитета находятся практически все сферы деятельности: от бюджетно-финансовой и социальной до лесного хозяйства и потребительского рынка. Контрольную деятельность осуществляют порядка тысячи человек.

Сегодня работа сотрудника КГК – это не только пристальный взгляд на пробелы, но и работа на упреждение правонарушений в подконтрольной плоскости.

Дмитрий Баско, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля:

Сегодня в Комитете работают профессионалы своего дела, люди, которые достойно выполняют свой долг, высокоответственные люди. Уверен, что сотрудники наши способны выполнить те задачи и поручения, которые ставит перед нами глава государства.