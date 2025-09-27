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Лукашенко инспектирует хозяйство на своей малой родине

27 сентября 2025 07:32
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27 сентября Александр Лукашенко работает на малой родине. Это не первая его командировка в Могилевскую область в 2025 году. Шкловский район глава государства посещал в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда в центре внимания были вопросы агропромышленного комплекса. Сегодня от темы не планируют отступать. Президент заслушает доклад о ходе посевных работ в отдельном хозяйстве и регионе в целом. Также ознакомится с новейшими технологиями: состоится демонстрация работы агродронов. В стране технология активно развивается с 2021 года. Сегодня ее активно внедряют в сельское хозяйство.

Лукашенко инспектирует хозяйство на своей малой родине-2

Напомним, в начале недели глава государства заслушал доклад управляющего делами президента Юрия Назарова. В центре внимания был ряд объектов, где продолжается модернизация. А также ситуация в хозяйстве «Купаловское», которое является частью агрохолдинга. Сегодня Александр Лукашенко проинспектирует предприятие, входящее в его состав – «Агро Городец». Подробности расскажем в следующих выпусках новостей.

На контроле Президента! Как выполняются поручения Лукашенко по Могилевской области?

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Сельское хозяйство

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