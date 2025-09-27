Лукашенко инспектирует хозяйство на своей малой родине

27 сентября Александр Лукашенко работает на малой родине. Это не первая его командировка в Могилевскую область в 2025 году. Шкловский район глава государства посещал в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда в центре внимания были вопросы агропромышленного комплекса. Сегодня от темы не планируют отступать. Президент заслушает доклад о ходе посевных работ в отдельном хозяйстве и регионе в целом. Также ознакомится с новейшими технологиями: состоится демонстрация работы агродронов. В стране технология активно развивается с 2021 года. Сегодня ее активно внедряют в сельское хозяйство.