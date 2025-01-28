Белорусы могут получить право голосовать на выборах в России

Граждане Беларуси могут получить право голосовать на выборах в России. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах, избирать и быть избранным в органы местного самоуправления.

Проект является результатом целенаправленной работы, проводимой в Беларуси по обеспечению равных прав граждан Союзного государства, в том числе электоральных, поскольку до настоящего времени постоянно проживающие в России граждане Беларуси не могли принимать участие в местных выборах. На проведение переговоров уполномочено Министерство иностранных дел.