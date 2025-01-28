Белорусы в демократии разбираются лучше, чем на Западе – о выборах-2025 поговорили с наблюдателем из Польши
Западным политикам следует поучиться демократии у Беларуси – об этом в интервью нашему телеканалу заявил заместитель председателя польской оппозиционной партии «Фронт» Вацлав Клюковский. Такой вывод политик сделал по итогам наблюдения за президентской избирательной кампанией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прозрачность и открытость электорального процесса в нашей стране отмечали все зарубежные эксперты, работавшие на выборах. В то же время европейская пропаганда продолжает навязывать своим гражданам иную позицию, ничего общего не имеющую с реальностью. Но, по мнению Вацлава Клюковского, простые европейцы, хоть и медленно, начинают понимать это.
Почему в Беларуси в демократии разбираются лучше, чем западные политики находящиеся у власти? – в нашем интервью.
Вацлав Клюковский, заместитель председателя польской оппозиционной партии «Фронт», международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Польша):
В Беларуси и Польше отличается избирательный процесс. У нас в стране голосуют лишь один день. И из-за этого процент принявших участие в выборах людей меньше. Поэтому ваш формат досрочного голосования очень эффективен, и мы увидели это своими глазами.
Демократическая и открытая – так бы я описал электоральную кампанию в Беларуси. Никто никого не заставлял, а граждане спокойно и свободно оставляли свой голос. У нас на Западе в выборах побеждают деньги. У вас все совсем по-другому.
Если вы посмотрите, как проходят выборы у нас, вы удивитесь: на каждом заборе, на каждом квартале плакаты кандидатов, макулатура валяется на улицах – бардак. Не так должна выглядеть демократия.
Правильно ли проводить выборы для народа?
Вацлав Клюковский:
Конечно, это правильная позиция. Выбор для нации. Народ должен выбирать того кандидата, кто будет действовать в интересах страны. Правда, такое есть не во всех государствах. Польша, к сожалению, яркий пример.
Представители президента США, когда приехали к нам в страну, встречались лишь с определенным кандидатом, игнорируя при этом других, это уже о многом говорит. Западные политики действуют лишь в интересах своих заокеанских хозяев. И это очень плохая тенденция.
Беларусь, как бы ни пыталась навязать европейская пропаганда, в демократии понимает больше, чем наши политики, находящиеся у власти. Но польский народ уже начинает это понимать. Медленно, но он начинает это понимать и дорастет до этого.
Непринятие выборов со стороны стран Запада и евроструктур
Вацлав Клюковский:
Ни одно государство не имеет права вмешиваться в дела другого государства. Это выбор в первую очередь граждан. И народ должен сам решать, насколько законно и честно прошли выборы. Белорусы сами выбрали своего лидера. А резолюция – это враждебный жест и не имеет ничего общего с демократией. И мне, честно, как гражданину Польши и бывшему польскому парламентарию, даже стыдно об этом говорить.
Чтобы объективно оценивать выборы, нужно было тем, кто принимал эту резолюцию, присутствовать на избирательных участках. Я был здесь, я видел весь этот процесс. Атмосфера была спокойная, люди свободно голосовали. Члены комиссий были к нам очень приветливы, и было видно, что белорусский народ очень дружелюбен с поляками.
Мне бы хотелось, чтобы это распространяли и в польских СМИ. Отношения нашим народам надо восстанавливать.
Пожелания для белорусов и страны
Вацлав Клюковский:
Очень простой и добрый вопрос. Хочу пожелать Беларуси, чтобы каждый выбор, как этот, был мудрым. Ваш народ выбрал головой. Белорусы понимают, что такое демократия, и это очень хорошо.