Лукашенко анонсировал серьёзный разговор 21 октября. О чём Президент говорил на «Дажынках» в Воложине?

Вкладываться в развитие страны по максимуму каждый на своем месте – призвал белорусов Александр Лукашенко 19 октября на фестивале «Дажынкi», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только следуя этой формуле, мы сохраним страну, а результаты нашего труда будут неизменно высоки. И именно такой работе «по максимуму» каждому из нас стоит поучиться у тех, кто трудится на земле и обеспечивает нашу продовольственную безопасность – а сегодня это, вне всяких сомнений, синоним защиты государства. Тех, кто преуспел в битве за урожай, лидеров жатвы центрального региона, 19 октября чествовали в Воложине. Минская область по традиции – рекордсмен аграрной кампании, но сегодня для этого региона обозначена новая планка. Также в Воложине глава государства рассказал о переговорах с представителями Запада – непубличных и весьма непростых, а также анонсировал серьезный разговор 21 октября. Алена Сырова о главном.

Атмосферно ведь, правда? «Дажынкi» – сама по себе достопримечательность и бренд Беларуси, который прошел вместе с суверенной страной и виновниками торжества непростой путь – от вопреки до…

Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Тогда, когда мы начинали, мы ходили в сапогах, а теперь бегаем в таких крутых туфельках. Красиво и очень быстро. В удовольствие и осознание собственной крутости.

Работаю на зерносушильном комплексе. Заняли первое место по области, зерносушильный комплекс. Урожай хороший был, поэтому и показатели хорошие.

– Мы приехали из города Вилейка специально на праздник. Очень красиво все, так интересно, такие подворья красивые, погода хорошая. Ой, вообще замечательная.

– Довольно долго ждали, был перенос, но хорошо, что перенесли, все успели организовать. Просто шикарная погода, просто красиво.

– В Воложине мы, конечно, в первый раз, но очень впечатлены городом и подготовкой к празднику. Минская область. Центральный регион. Беларусь в миниатюре. Поозерье и Полесье – здесь все физико-географические зоны наше страны. И со всеми, судя по результатам уборочной, местные аграрии ладят.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Минская область – она самая крупная и валообразующая. Поэтому на сегодня они играют основную роль в сборе урожая общего каравая. На сегодняшний день мы уже имеем 9 миллионов 700 тысяч тонн вместе с кукурузой и с рапсом. Минская область – 2 миллиона 600 тысяч, то есть это очень хороший результат, и приближается к 3 миллионам. Есть еще что убирать. И думаю, еще по области тысяч 100 добавят. О президентской избирательной кампании сегодня тоже было сказано по делу и от первого лицо, но сначала главное, ради чего Александр Лукашенко приехал в Воложин к своим людям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По многолетней традиции, заложенной на заре независимой Беларуси, мы собрались вместе, чтобы прежде всего покланяться сельчанам за труд и вручить заслуженные награды нашим героям. Минская область сегодня – один из лидеров в промышленности и сельском хозяйстве. А ведь все могло бы быть иначе, но, к счастью, не случилось. Мы выбрали правильный, свой путь. Александр Лукашенко:

Мы стояли в прямом смысле «на ростанях», выбирая свой путь. Мы определялись, куда и как идти. Развивать промышленность, становиться аграрной страной или вообще распродать иностранцам советское наследие и сосредоточиться, как тогда говорили, на каких-то услугах. Ну, как я говорил, быть халуями. Результаты нашего выбора сегодня видят все – мы сами и наши друзья, и наши недруги. Подробности.

В общий каравай страны Минская область внесла в 2024 году самый весомый вклад, так выполнили поручение Президента и требование времени.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Вот ваша требовательность и сегодняшние слова, что вы не будете нас критиковать, – это самая высокая награда для нас. Александр Лукашенко:

Это я ему сказал отдельно. – Минщина всегда выполняет ваше поручение. В текущем году вы сказали: Минщина должна поставить плечо всей стране. И мы ваше поручение выполнили. В текущем году рекордный намолот рапса – более 300 тысяч. Мы намолотим более 700 тысяч зерна кукурузы. И в целом получим наш общий урожай 2 миллиона 800 тысяч тонн этих культур. С учетом сегодняшних задач, которые вы обозначили, конечно, мы понимаем, что нам есть куда стремиться. «Гастелловское», «Снов». Даже если вы далеки от АПК, то все равно знаете, что они самые самые-самые. Но за лесом надо видеть лес, да и, как известно, много меда вредно. Поэтому глава государства озвучивает названия и других предприятий, которым не мешало бы подтянуться за лидерами. Тогда, глядишь, и жили бы еще лучше.

Александр Лукашенко:

Вы способны на большее. За спинами лидеров минской переработки агрокомбинат «Дзержинский», «Смолевичи Бройлер», «Велес-Мит» и другие. Еще хватает предприятий, которым необходимо взять на себя, мягко говоря, повышенные обязательства. Задание для области на ближайший год – не менее 3 миллионов тонн, а в течение следующей пятилетки устойчиво выйти на 3,5 миллиона тонн по зерновым, зернобобовым, кукурузе и рапсу. Это реальная для вас цифра. Агротехника и рационы кормов в области, где есть «Беларуськалий», БНБК, должны быть просто образцовыми.

Если мы уже соревнуемся, то только с самими собой – это тоже достижение независимой Беларуси. И здесь есть чем гордиться, и не будет преувеличением подвигом народа назвать. Лучших удостоили сегодня государственных наград. Благодарности, ордена, звания… Это гордо и волнительно. Со стороны еще приятнее понимать, что на сцене не только руководители, но и простые водители, доярки, зоотехники – специалисты, которые, может, и считают свое дело не таким уж глобальным, но которые дороже всякого золота для Беларуси уж точно.

Игорь Абрамчик, глава крестьянского хозяйства «Спартан-Агро»:

Эмоции еще не улеглись с визита, и снова такая большая честь сидеть в первом ряду и ждать награду от Президента. Рада вся команда, мы очень рады. Мы проделали этот долгий путь, и мы видим, что все было не зря. Нас заметили, нас награждают. Это награда для всей команды.

Светлана Василевская, начальник цеха молочной продукции ОАО «Минский молочный завод № 1»:

Моя работа – это мой второй дом. Когда приходишь на работу, забываешь обо всем. Это моя вторая семья. Когда возвращаюсь домой, работа все равно меня не оставляет.

Кейта Шака, главный зоотехник ОАО «Нестановичи-Агро»:

Сегодня большая радость. Я просто радуюсь жизни. Скажем так. Тем более что выходной. Редко в нашей профессии. И это ведь могло остаться за кадром. Но рядом со своими людьми Александр Лукашенко, кажется, даже о телекамерах забывает, за это тоже спасибо! От него и ему от не чужих людей. Символичный обмен подарками: ведущим хозяйствам – сертификаты на технику и денежное поощрение всему региону! Вот уж точно поработали!

В ответ Президент получил маленький макет своего родительского дома. Символично в родительскую неделю и креативно, учитывая, что кусочек Александрии подарили в Воложине.