Лукашенко сравнил «Марафон единства» с «Дажынкамi». Чем запомнился праздник в Гомеле?

«Общее завтра», как ни крути, – коллективный труд тех, кто работает в поле или заводском цеху, кто трудится в операционной или у школьной доски, тех, кто защищает наши границы и нашу общую историю. И здесь обязательное условие – «работаем вместе». В этом суть масштабной общественно-культурной акции «Марафон единства». О том, что делает нас сильнее и, конечно, ближе, 19 октября рассказал глава государства в Воложине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это у нас уборка урожая, хлеб, результат и так далее. А у наших творческих людей тоже сейчас «уборка», как я им говорю: вы должны порадовать наших людей, вы должны продемонстрировать все то, что вы умеете. Поэтому сегодняшний марафон продолжается в Гомеле. Он из Молодечно перешел в Гомель, чтобы у вас было хорошее настроение, потому что жизнь наша такая – от посевной до уборки. Не успеем оглянуться, пролетит эта осень, пройдет зима, и нам снова надо выезжать в поле. Хотя мы оттуда и не выходим, даже зимой. Я попросил творческих работников, госслужащих это великое действо провести по стране, показать, что не только рабочие, крестьяне, но и творческие люди достойны нашего труда.

Ну и сейчас в Гомель, который вчера и сегодня принимает «Марафон единства». Кульминацией праздника стал концерт «Время выбрало нас». На одной сцене сошлись звезды белорусской эстрады и талантливые любительские коллективы. «Марафон единства» объединяет тысячи людей по всей стране. И это не только площадка для творчества и креатива. Еще это интересные дискуссии о нашей истории и культуре, познавательные экскурсии и квесты. Город над Сожем – лишь одна из локаций в маршруте общественно-культурной акции. Масштабное продолжение обязательно следует. Ну а пока репортаж Анны Корольчук.

В главный день республиканской общественно-культурной акции мероприятия проходят по всему городу, в них задействованы тысячи участников, и что особенно важно – молодежь. Так, «Знаковую встречу» в формате медиазавтрака организовали в одном из торгово-развлекательных центров Гомеля. С министром информации Беларуси говорили о том, как важно вовремя включать критическое мышление, проверять любые факты и не принимать решения на эмоциях. Примеры фейков транслировали на большом экране, а потом вместе со зрителями анализировали, как на практике отличить правдивую информацию от лжи. Марков: если не будем разбираться, чем нас пытаются напичкать, мы просто потеряем страну. Читайте здесь.

Еще одним подарком от молодежи стало открытие нового арт-объекта – мурала на здании по улице Ланге. На изображении три ладони – мужчины, женщины и ребенка – держат контур страны. Название работы – «Будущее Беларуси в твоих руках» – призыв для каждого ее жителя. Подробности. Место выбрано неслучайно – напротив сквера Дружбы и медицинского университета, где каждый день проходят сотни студентов.

Рядом гости праздника, руководство города и молодежь высадили аллею из 30 туй в честь 30-летия института президентства.

Марафон неразрывно связан с сохранением исторической памяти, ведь это то, что нас объединяет. На площади Восстания прошла церемония возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны и жертвам геноцида. Участники республиканской акции выразили глубокое уважение к подвигу защитников Родины. Представители Администрации Президента Беларуси, руководители министерств и ведомств, известные медиаперсоны почтили память погибших минутой молчания.

Узнать фамилии героев, увидеть личные вещи подпольщиков и партизан, найденные на местах боевых действий, сегодня можно было на передвижной выставке музея истории Великой Отечественной войны. В ее основе около 70 редких экспонатов. Читайте здесь.

Анна Корольчук, корреспондент:

Кульминацией праздника стал масштабный концерт «Время выбрало нас». На одной сцене он собрал звезд белорусской эстрады, профессионалов и любителей из всех уголков нашей страны. Увидеть яркое шоу пришли тысячи гостей.