Лукашенко: богатейшие страны Запада нам завидуют, потому что мы умеем работать, жить и нашли свой путь

Вкладываться в развитие страны по максимуму каждый на своем месте – призвал белорусов Александр Лукашенко 19 октября на фестивале «Дажынкi», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только следуя этой формуле, мы сохраним страну, а результаты нашего труда будут неизменно высоки.
И именно такой работе «по максимуму» каждому из нас стоит поучиться у тех, кто трудится на земле и обеспечивает нашу продовольственную безопасность – а сегодня это, вне всяких сомнений, синоним защиты государства.
Тот случай, когда издалека не виднее, а завиднее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня сосредоточено все на Беларуси. Поверьте, все на Беларуси. Вот вчера у меня был такой непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами. Насколько придирчиво они изучают наши ошибки и наши успехи. И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно. Вы знаете, богатейшие страны были представлены, они нам завидуют. Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать, за то, что мы, небольшая по меркам страна, нашла свой путь. Мы нашли свой путь развития, и мы достойно по нему прошли.
Лукашенко: в Беларуси ничего не разбазарено. Мы приумножили наследие мощнейшего Советского Союза. Подробности.