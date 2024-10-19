Лукашенко назвал главную цель посещения областных «Дажынак»

Вкладываться в развитие страны по максимуму каждый на своем месте – призвал белорусов Александр Лукашенко 19 октября на фестивале «Дажынкi», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только следуя этой формуле, мы сохраним страну, а результаты нашего труда будут неизменно высоки. И именно такой работе «по максимуму» каждому из нас стоит поучиться у тех, кто трудится на земле и обеспечивает нашу продовольственную безопасность – а сегодня это, вне всяких сомнений, синоним защиты государства.

Александр Лукашенко как никто знает цену труда аграриев, он сам родом из деревни и никогда от корней не отрывался, напротив. Тем страннее то, что его поездки на «Дажынкi» недруги считают всего лишь частью электоральной кампании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Больше всего об этом говорят наши беглые. Лукашенко поехал на «Дажынкi» – начал предвыборную кампанию. Запомните, больше всего чего бы я не хотел, чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего Президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании, ну если я не считаю, что предвыборная кампания, имею на это право. Я об этом не говорю как предвыборная кампания, но как Президент страны, нечужой вам человек я решил проехать в этом году по всем мероприятиям, связанным не только с «Дажынкамi». Меня волнует другое. По-человечески вам скажу. В жизни всякое бывает. Может, мне как Президенту и не придется, не будет возможности приехать к вам. К вам, сельчанам, с которыми я всегда был на одной волне, как в народе говорят. К вам, людям, которые никогда не предавали меня, которые сделали неимоверное для страны. Вспомните, на заре нашей юности нам поесть нечего было. Единственное, чего хватало, талонов, а на эти талоны не все купишь. Сегодня мы создали, вы выполнили мое главное требование – обеспечили продовольственную безопасность нашей страны.