Лукашенко назвал главную цель посещения областных «Дажынак»
Вкладываться в развитие страны по максимуму каждый на своем месте – призвал белорусов Александр Лукашенко 19 октября на фестивале «Дажынкi», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только следуя этой формуле, мы сохраним страну, а результаты нашего труда будут неизменно высоки.
И именно такой работе «по максимуму» каждому из нас стоит поучиться у тех, кто трудится на земле и обеспечивает нашу продовольственную безопасность – а сегодня это, вне всяких сомнений, синоним защиты государства.
Александр Лукашенко как никто знает цену труда аграриев, он сам родом из деревни и никогда от корней не отрывался, напротив. Тем страннее то, что его поездки на «Дажынкi» недруги считают всего лишь частью электоральной кампании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше всего об этом говорят наши беглые. Лукашенко поехал на «Дажынкi» – начал предвыборную кампанию. Запомните, больше всего чего бы я не хотел, чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего Президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании, ну если я не считаю, что предвыборная кампания, имею на это право. Я об этом не говорю как предвыборная кампания, но как Президент страны, нечужой вам человек я решил проехать в этом году по всем мероприятиям, связанным не только с «Дажынкамi». Меня волнует другое. По-человечески вам скажу. В жизни всякое бывает. Может, мне как Президенту и не придется, не будет возможности приехать к вам. К вам, сельчанам, с которыми я всегда был на одной волне, как в народе говорят. К вам, людям, которые никогда не предавали меня, которые сделали неимоверное для страны. Вспомните, на заре нашей юности нам поесть нечего было. Единственное, чего хватало, талонов, а на эти талоны не все купишь. Сегодня мы создали, вы выполнили мое главное требование – обеспечили продовольственную безопасность нашей страны.
Разве мы тогда, несколько десятилетий назад, могли подумать, что мы можем поставлять продовольствие в 100 стран мира? Слушайте, кормить весь мир. В мире чуть больше 120 государств. Мы более чем в 100 стран поставляем продовольствие и минеральные удобрения. Мы это сделали. Вы это сделали. Так обязан я вас поблагодарить за это? Обязан! Вот та цель, которую я преследую, посещая каждый регион для того, чтобы увидеть вас. И от всей души, если вы меня почувствуете, поблагодарить вас за тот подвиг, который вы совершили. Вы должны знать, что в будущем мы будем делать все для того, чтобы крестьянам было лучше. Я знаю про дороги, я знаю про жилье и прочее. Целые программы сегодня уже апробированы на практике для того, чтобы решить эти вопросы для наших крестьян, для наших ветеранов, пенсионеров. Мы сделаем так, выработаем такие системы, чтобы не был никто обделенным, чтобы старики себя не чувствовали чужими в том государстве, которое они создали собственными руками. Вот и вся конспирология. Я приехал к вам, к другим в регионы, чтобы низко покланяться вам за тот труд, за тот подвиг, за патриотизм и преданность, которые вы выдали на-гора за эти десятилетия. Спасибо вам огромное!