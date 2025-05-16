Прямой эфир

Министр обороны России поблагодарил Лукашенко за участие в параде честь 80-летия Победы в Москве

16 мая 2025 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Россия планируют предстоящие совместные учения, которые пройдут в 2025 году на полигонах двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ни на кого нападать не собираются – об этом заявил Президент на встрече с министром обороны России во Дворце Независимости. Стороны обсудили дальнейшую работу по укреплению оборонного пространства Союзного государства. Речь шла и о предстоящих военных учениях. 

Ни на кого мы нападать не собираемся – Лукашенко об предстоящих военных учениях Беларуси и России.

Министр обороны России поблагодарил Лукашенко за участие в параде честь 80-летия Победы в Москве-2

Министр обороны России поблагодарил белорусского лидера за участие нашей страны в параде в честь 80-летия Великой Победы в Москве, на Красной площади, вручил памятный сувенир – копии всех боевых наград Советского Союза – и передал теплые слова от Владимира Путина. 

Министр обороны России поблагодарил Лукашенко за участие в параде честь 80-летия Победы в Москве-4

Андрей Белоусов, министр обороны России:
Суть состоит в том, что, конечно, у нас не просто дружба. Мы уже настолько тесно связаны друг с другом, что уже понимаем друг друга практически без слов. Я еще раз хочу вас поблагодарить за участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, за участие в параде. Великолепно прошел ваш расчет, вы сами видели. И вы были первым из руководителей государств, который встал и поприветствовал свой расчет, который шел. Действительно ребята великолепно прошли. 

Министр обороны России поблагодарил Лукашенко за участие в параде честь 80-летия Победы в Москве-6

Андрей Белоусов:
В качестве памятного сувенира – копии всех боевых наград Советского Союза. 
– Копии, но в натуре!
– Да. Очень хорошо выполнены. Начиная от «Звезды» Героя Советского Союза и знака Победы. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Спасибо!

Андрей Белоусов прибыл в Беларусь с рабочим визитом. В Минске глава военного ведомства России примет участие в ряде переговоров.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Союзное государство

Другие новости рубрики

Все новости
Ни на кого мы нападать не собираемся – Лукашенко об предстоящих военных учениях Беларуси и России
16 мая 2025 10:33

Ни на кого мы нападать не собираемся – Лукашенко об предстоящих военных учениях Беларуси и России

Мединский: представители Москвы будут ждать команду украинских переговорщиков с 10 утра
16 мая 2025 06:31

Мединский: представители Москвы будут ждать команду украинских переговорщиков с 10 утра

Станисловас Томас: «Неонацизм стал официальной политикой Литвы»
15 мая 2025 19:21

Станисловас Томас: «Неонацизм стал официальной политикой Литвы»