Министр обороны России поблагодарил Лукашенко за участие в параде честь 80-летия Победы в Москве

Беларусь и Россия планируют предстоящие совместные учения, которые пройдут в 2025 году на полигонах двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ни на кого нападать не собираются – об этом заявил Президент на встрече с министром обороны России во Дворце Независимости. Стороны обсудили дальнейшую работу по укреплению оборонного пространства Союзного государства. Речь шла и о предстоящих военных учениях. Ни на кого мы нападать не собираемся – Лукашенко об предстоящих военных учениях Беларуси и России.

Министр обороны России поблагодарил белорусского лидера за участие нашей страны в параде в честь 80-летия Великой Победы в Москве, на Красной площади, вручил памятный сувенир – копии всех боевых наград Советского Союза – и передал теплые слова от Владимира Путина.

Андрей Белоусов, министр обороны России:

Суть состоит в том, что, конечно, у нас не просто дружба. Мы уже настолько тесно связаны друг с другом, что уже понимаем друг друга практически без слов. Я еще раз хочу вас поблагодарить за участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, за участие в параде. Великолепно прошел ваш расчет, вы сами видели. И вы были первым из руководителей государств, который встал и поприветствовал свой расчет, который шел. Действительно ребята великолепно прошли.