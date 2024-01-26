Организатор форума «Первый шаг в науку» об участниках: «Сильные школы именно в регионах»
24 января в Минске прошел масштабный исследовательский форум. Свой первый шаг в большую науку сделали сотни школьников со всех уголков республики. О том, как это было, поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Гость – Максим Кучвальский, заместитель председателя Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси.
Максим Кучвальский, заместитель председателя Совета молодых ученых НАН Беларуси, один из организаторов конференции «Первый шаг в науку»:
Совет молодых ученых всегда был заинтересован, чтобы интегрировать в науку и образование, вовлекать школьников в научно-исследовательскую деятельность. Ранее мы проводили такую активность в рамках взрослой конференции «Молодежь в науке».
Мы с каждым годом видели возрастающий спрос учащихся. Они хотят участвовать в науке, представлять свои первые шаги. С этого года впервые в стенах Академии наук была проведена республиканская конференция учащихся «Первый шаг в науку».
Максим Кучвальский:
Есть отдельные сильные школы именно в регионах. Грицкевичская средняя школа – разработка энергоэффективного приусадебного сельского хозяйства. Конкретные расчеты, биоустановка по добыче биогаза, с конкретной окупаемостью. Это проект был удостоен диплома.
Была отмечена работа касаемо историко-культурного наследия. Анализ возраста деревьев (дубы, тополя более 100 лет) на территории Борисовского района. У них есть конкретные предложения по выделению конкретных деревьев как историко-культурного наследия в Борисовском районе.
Чем больше интересуются белорусские школьники и как привлечь подрастающее поколение к науке? Смотрите в видео.