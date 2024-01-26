В Академии авиации Беларуси появился новый диспетчерский тренажёр

Система дублирует реальный диспетчерский пульт управления. На экранах – схемы воздушного и земного пространства. Программа моделирует любые погодные условия, штатные и аварийные ситуации с высокой степенью точности. Проходить подготовку на тренажере смогут как авиадиспетчеры, так и пилоты. Через систему голосовой связи они научатся работать в тандеме, передавать друг другу запросы и команды. И все это на английском языке.

Александр Апет, заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: Наличие такого качественного тренажера, который приближает работу к реальной обстановке, в которой будут работать специалисты в будущем, является залогом самого качественного обучения. Я говорю это не понаслышке, потому что сам в прошлом был авиадиспетчером, сам обучался и знаю, что такое наличие тренажера такого уровня. Отсюда будут выходить высококлассные специалисты, которые будут готовы непосредственно уже приступать к работе на рабочих местах, в центрах управления воздушным движением.

Артем Шегидевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:

Мы как раз начинаем Год качества с качественного показателя – это приобретение сверхсовременного уникального тренажерного комплекса, который будет актуален для подготовки курсантов, а также повышения квалификации и переподготовки курсантов. Мы долго шли к этому, это серьезное оборудование, которое долго разрабатывалось, долго мы писали техническое задание, изучали различные аспекты жизнедеятельности подобных систем в разных странах мира.

Тренажер соответствует многим международным стандартам, что позволит готовить курсантов как для отечественной авиации, так и для зарубежных компаний.