Это заслуга коллектива и вуза, где я работаю 50 лет. Михаил Дворяков о спецпремии Президента

Михаил Дворяков, заведующий кафедрой велосипедного, конькобежного и конного спорта Белорусского государственного университета физической культуры: Это было неожиданно. Я знал, что меня чем-то будут награждать, но чем, не знал. Конечно, было приятно. А когда еще во Дворце спорта, когда там больше 2 000 человек народа, все празднично, и сам глава государства.

Моя заслуга здесь – как маленький винтик в хорошем механизме. Это заслуга коллектива, в котором я работаю, и признание нашей отрасли, вуза, где я 50 лет работаю.

Михаил Дворяков:

Здоровый образ жизни. Это говорят и врачи, и педагоги, и тренеры. Я говорю студентам: у вас все бесплатно – тренажеры, бассейн, манеж. Но некоторых надо уговаривать. Я им говорю: вы доживете, будете платить деньги, ездить на другой конец города, чтобы заниматься физкультурой. Пока молодые, этого не чувствуется, но к этому придет. Надо вести активный образ жизни – и будет все нормально. Я люблю работать с лопатой, с удовольствием колю дрова.