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Это заслуга коллектива и вуза, где я работаю 50 лет. Михаил Дворяков о спецпремии Президента

26 января 2024 11:40
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Михаил Дворяков, заведующий кафедрой велосипедного, конькобежного и конного спорта Белорусского государственного университета физической культуры.

Это заслуга коллектива и вуза, где я работаю 50 лет. Михаил Дворяков о спецпремии Президента-1

Михаил Дворяков, заведующий кафедрой велосипедного, конькобежного и конного спорта Белорусского государственного университета физической культуры:
Это было неожиданно. Я знал, что меня чем-то будут награждать, но чем, не знал. Конечно, было приятно. А когда еще во Дворце спорта, когда там больше 2 000 человек народа, все празднично, и сам глава государства.

Это заслуга коллектива и вуза, где я работаю 50 лет. Михаил Дворяков о спецпремии Президента-4

Моя заслуга здесь – как маленький винтик в хорошем механизме. Это заслуга коллектива, в котором я работаю, и признание нашей отрасли, вуза, где я 50 лет работаю.

Александр Меженный, ведущий:
Вам 74 года. Неужели велосипед – панацея от всех вопросов?

Это заслуга коллектива и вуза, где я работаю 50 лет. Михаил Дворяков о спецпремии Президента-7

Михаил Дворяков:
Здоровый образ жизни. Это говорят и врачи, и педагоги, и тренеры. Я говорю студентам: у вас все бесплатно – тренажеры, бассейн, манеж. Но некоторых надо уговаривать. Я им говорю: вы доживете, будете платить деньги, ездить на другой конец города, чтобы заниматься физкультурой. Пока молодые, этого не чувствуется, но к этому придет. Надо вести активный образ жизни – и будет все нормально. Я люблю работать с лопатой, с удовольствием колю дрова.

Как сегодня готовят белорусских спортсменов? И когда минчане станут массово ездить на работу на велосипедах? Подробности в видео.

# Госнаграды # общество # Михаил Дворяков # Александр Меженный

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