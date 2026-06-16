Лукашенко призвал делать ставку на отечественных хоккеистов

О перспективах развития белорусского спорта на примере хоккейного клуба «Динамо» сегодня, 16 июня, шла речь на совещании у Президента. Поводом для такого внимания на высшем уровне стали результаты минского «Динамо» – сегодня самого успешного клуба не только в отечественном хоккее, но и, пожалуй, во всем белорусском спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшем сезоне «динамовцы» хорошо проявили себя в КХЛ и заметно прибавили, но вместе с успехами выросли и ожидания. Тем более, что для Беларуси это не просто хоккейный клуб, а один из самых узнаваемых спортивных брендов страны. Именно поэтому на совещании разговор получился предметным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему люди не видят то, что у нас аж половина команды – импортные? У вас что, лишние деньги – платить американцам, россиянам и другим. У них своих денег хватает. Это же вы не учитываете, что в российском хоккее 5 человек ограничение на легионеров, а у нас этого нет. У нас аж 14 человек россиян и иностранцев. 10 плюс 4 – 14 человек. Так как мы будем развивать свой хоккей, как будет сборная играть потом?

– Надо думать, Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко:

Садись, я знаю, как ты думаешь. Думать буду я, а вы будете делать. Сегодня половина межсезонки прошло, а у вас нет ни команды, ни тренера. Как вы будете готовиться к сезону? Двигаться надо дальше и подбирать людей надо под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать так, чтобы было это движение. Я Комитет Госконтроля туда направил не для того, чтобы они поставили в позу всех и головы поотворачивали, а чтобы разобраться, что там происходит. А сколько же там людей? А чем они занимаются? А как? А мы плачемся, что у нас не хватает на производстве людей. Рабочих там, крестьян и так далее. Да где они будут хватать, если у вас 200 человек привлекалось в течение сезона: 182 или сколько, по памяти, к работе в команде? И штатных сколько?

– 56.

Александр Лукашенко:

Вы что с ума сошли? 56 человек! Зачем? Это что за бардак в стране?