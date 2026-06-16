Лукашенко призвал делать ставку на отечественных хоккеистов

О перспективах развития белорусского спорта на примере хоккейного клуба «Динамо» сегодня, 16 июня, шла речь на совещании у Президента. Поводом для такого внимания на высшем уровне стали результаты минского «Динамо» – сегодня самого успешного клуба не только в отечественном хоккее, но и, пожалуй, во всем белорусском спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В минувшем сезоне «динамовцы» хорошо проявили себя в КХЛ и заметно прибавили, но вместе с успехами выросли и ожидания. Тем более, что для Беларуси это не просто хоккейный клуб, а один из самых узнаваемых спортивных брендов страны. Именно поэтому на совещании разговор получился предметным.
Обсуждали не только достижения, но и вопросы, которые пока остаются без ответа. От кадровой политики до подготовки собственного резерва. В начале июня свой пост покинул главный тренер Дмитрий Квартальнов. Сейчас «Динамо» формирует состав на новый сезон и ищет нового наставника.
При этом Президент обратил внимание на еще один момент: в команде большое количество легионеров. От главы государства прозвучал вполне логичный вопрос: «А где свои люди?!»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему люди не видят то, что у нас аж половина команды – импортные? У вас что, лишние деньги – платить американцам, россиянам и другим. У них своих денег хватает. Это же вы не учитываете, что в российском хоккее 5 человек ограничение на легионеров, а у нас этого нет. У нас аж 14 человек россиян и иностранцев. 10 плюс 4 – 14 человек. Так как мы будем развивать свой хоккей, как будет сборная играть потом?
– Надо думать, Александр Григорьевич.
Александр Лукашенко:
Садись, я знаю, как ты думаешь. Думать буду я, а вы будете делать. Сегодня половина межсезонки прошло, а у вас нет ни команды, ни тренера. Как вы будете готовиться к сезону? Двигаться надо дальше и подбирать людей надо под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать так, чтобы было это движение. Я Комитет Госконтроля туда направил не для того, чтобы они поставили в позу всех и головы поотворачивали, а чтобы разобраться, что там происходит. А сколько же там людей? А чем они занимаются? А как? А мы плачемся, что у нас не хватает на производстве людей. Рабочих там, крестьян и так далее. Да где они будут хватать, если у вас 200 человек привлекалось в течение сезона: 182 или сколько, по памяти, к работе в команде? И штатных сколько?
– 56.
Александр Лукашенко:
Вы что с ума сошли? 56 человек! Зачем? Это что за бардак в стране?
Впрочем, разговор о минском «Динамо» стал лишь частью более широкой дискуссии. На примере главного хоккейного клуба страны Александр Лукашенко предложил оценить эффективность всей системы белорусского спорта. Не по отчетам и обещаниям, а уже имеющимся результатам.
«Нужен результат!» – Лукашенко о развитии белорусского спорта.