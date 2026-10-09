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Новости по тегу #ХК Динамо-Минск

Минское «Динамо» победило петербургский СКА в матче КХЛ
09 октября 2026 11:21

Минское «Динамо» победило петербургский СКА в матче КХЛ

Минское «Динамо» проиграло в серии буллитов «Торпедо» в матче КХЛ
06 октября 2026 12:34

Минское «Динамо» проиграло в серии буллитов «Торпедо» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче КХЛ
03 октября 2026 18:27

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» в матче КХЛ на домашней арене уступили московскому ЦСКА
01 октября 2026 20:27

Хоккеисты минского «Динамо» в матче КХЛ на домашней арене уступили московскому ЦСКА

Минское «Динамо» примет «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ
19 сентября 2026 11:27

Минское «Динамо» примет «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ

Первая победа в новом сезоне! Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче КХЛ
18 сентября 2026 20:06

Первая победа в новом сезоне! Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче КХЛ

Минское хоккейное «Динамо» потерпело четвертое поражение со старта сезона
14 сентября 2026 21:30

Минское хоккейное «Динамо» потерпело четвертое поражение со старта сезона

Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Москвы в матче КХЛ
12 сентября 2026 18:39

Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Москвы в матче КХЛ

Минское «Динамо» уступило «Шанхайским драконам» в матче КХЛ
11 сентября 2026 13:06

Минское «Динамо» уступило «Шанхайским драконам» в матче КХЛ

Владимир Алистров стал игроком хоккейного минского «Динамо»
08 сентября 2026 20:11

Владимир Алистров стал игроком хоккейного минского «Динамо»

Владимир Алистров снова в ХК «Динамо‑Минск» – форвард вернулся в команду после обмена
08 сентября 2026 16:05

Владимир Алистров снова в ХК «Динамо‑Минск» – форвард вернулся в команду после обмена

Первый матч ХК «Динамо-Минск» в новом сезоне КХЛ! Вот какой была атмосфера на трибунах
07 сентября 2026 20:43

Первый матч ХК «Динамо-Минск» в новом сезоне КХЛ! Вот какой была атмосфера на трибунах