Новости по тегу #ХК Динамо-Минск

После первого периода мы уступали. Далее на авансцену вышел Станислав Галиев.
Далее в календаре подопечных Сергея Брылина встреча с питерским СКА 8 октября. Старт в 19:00.
Следующий поединок подопечные Сергея Брылина проведут 5 октября против «Торпедо».
Следующий поединок «зубры» проведут 3 октября с ярославским «Локомотивом».
Минское «Динамо» занесло в свой актив первую победу в нынешнем сезоне КХЛ.
Следующий матч «бело-голубые» проведут в родных стенах. К нам приедет «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Следующий поединок «зубры» проведут в родных стенах. К нам приедет «Сибирь». Дуэль значится в пятницу.
Третий матч и третье поражение. Минское хоккейное «Динамо» вновь оступилось в КХЛ.
12 сентября «Динамо» сразится с московскими одноклубниками.
В минувшем сезоне Владимир провел за казанцев 43 игры и заработал 19 баллов. В нынешнем сезоне белорус уже успел сыграть в двух матчах и отличиться результативной передачей.
В прошлом сезоне форвард провел за «Ак Барс» 43 игры и заработал 19 баллов (8 заброшенных шайб и 11 передач).
Первую шайбу минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ забросил капитан Крис Тирни.
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