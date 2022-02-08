Пётр Петровский: «Новая редакция Конституции предусматривает усиление роли традиционной семьи»

Новости Беларуси. Об исторической памяти и поддержке традиционных ценностей речь шла во время круглого стола. К диалогу подключились депутаты, представители конфессий, научного сообщества, общественных объединений и СМИ, в том числе и наши коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Петровский, политолог:

У нас предстоит референдум конституционный. Новая редакция Конституции предусматривает усиление роли традиционной семьи, традиционных ценностей, защиту на конституционном уровне материнства, отцовства, детства, многодетных семей, конституционный статус государственной идеологии. Понятно, что хотелось бы, чтобы эти нормы конституционные были усилены теми изменениями в законодательные акты.