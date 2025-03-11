Лукашенко принял верительные грамоты. Какие напутствия Президент дал послам?

Дипломатия, которая сближает. Даже тех, кто далеко географически и ментально. Во Дворце Независимости 11 марта прошла церемония вручения верительных грамот. Александру Лукашенко их предоставили послы 9 государств: Пакистана, Индии, Мьянмы, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Кении, Буркина-Фасо и Лаоса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента они могут официально говорить от имени своей страны и решать вопросы двусторонней повестки. Как отметил наш Президент, обращаясь к дипломатам, на белорусской земле всегда рады тем, кто настроен на продуктивную работу, видит в нас равноправного и перспективного партнера. Ведь Беларусь неизменно выступает за многополярный и справедливый мир, где у каждой страны есть возможности для развития. Александр Лукашенко также подчеркнул, что новому пулу послов, которые только начинают свою миссию в нашей стране, предстоит узнать Беларусь и убедиться, что она совершенно другая, нежели ее пытаются представить недоброжелатели. Вопреки западным стереотипам и тому беспрецедентному давлению, которое они пытаются на нас оказывать, мы успешно развиваемся, повышаем свой потенциал и предлагаем нашим партнерам лучшие наработки – в науке, образовании, здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Александр Лукашенко подробно остановился на сотрудничестве с каждой из стран и передал теплые слова руководителям государств, интересы которых представляют дипломаты. Алена Сырова – о ротации зарубежных кадров.

Первая церемония вручения верительных грамот после президентских выборов в Беларуси. Главы дипмиссий 9 государств. Преимущественно географически далеких как Буркина-Фасо, Индия, Кения. Но это лишь на первый взгляд.

Ашок Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Беларуси:

За то время, что я здесь, заметил большой интерес у белорусов к индийской культуре: йога, Болливуд. Мы будем и дальше развивать отношения во всех сферах: политике, культуре, бизнесе, IT, науке и обороне.

Питер Мутуки Матуки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кения в Российской Федерации и Беларуси по совместительству:

Наши президенты договорились углублять наши политические и торговые отношения, поэтому свое начало каденции и вручение верительной грамоты Александру Лукашенко считаю очень своевременным. Мы заинтересованы в белорусской сельхозтехнике, в высоких технологиях, и я рад быть частью этого исторического пути развития нашего сотрудничества.

Этим словам, выражая согласие, кивали все послы, кому как не представителям африканских государств знать о том, как это непросто – найти тех, кто не будет давить, а будет считаться с твоими национальными интересами. Оттого так популярен президент Лукашенко и Беларусь под его руководством на «черном континенте». За последние несколько лет – столько визитов (взаимных), столько переговоров на полях саммитов, открытий посольств и планы, которые нужно реализовывать.

Александр Лукашенко:

Буркина-Фасо сейчас переживает важный период в своей истории. В Беларуси готовы подставить плечо нашим друзьям в индустриализации различных секторов экономики и повышении уровня эффективности. На нас вы можете рассчитывать. В равной степени это относится к сферам образования, здравоохранения, высоких технологий, решению вызовов в вопросах обороны и продовольственной безопасности. Предлагаю поработать над созданием координационных механизмов в виде совместной межправительственной комиссии и совета делового сотрудничества. Беларусь рассматривает Кению как опорную точку в Восточной Африке. С Президентом в декабре 2023 года мы договорились активизировать контакты по целому ряду направлений, ключевым из которых является обеспечение продовольственной безопасности Кении. Я это помню. Белорусская сторона готова к предметной работе с обновленным составом правительства вашей страны. Ждем Президента Рута в Минске в удобное для него время. Вижу большие перспективы для развития партнерства с Мьянмой. Мы обсудили весь спектр двусторонних отношений с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы в ходе его официального визита в Беларусь.

К слову о безопасности. Беларусь высоко ценит свой суверенитет и независимость, с уважением относится к желанию других государств ее отстаивать. Мы никогда и никому не указывали, как жить, давая времени время и дожидаясь, пока наши партнеры поймут, кто есть кто. Важно только, чтобы в период ожидания не образовался вакуум или пустота. Задача дипломатов – сохранять нити, которые со временем всегда могут стать канатами сотрудничества.

Александр Лукашенко:

Беларусь открыта для контактов и разнопланового взаимодействия с Боснией и Герцеговиной. Несмотря на искусственные внешние барьеры и нестабильную международную обстановку, мы видим возможности для развития связей в сферах взаимного интереса. У нас немало позитивных примеров сотрудничества и совместных наработок, особенно в области машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения. Считаю, что придание регулярности двусторонним контактам – дипломатическим, деловым, региональным и парламентским – будет способствовать определению новых точек соприкосновения и выходу на новые совместные проекты.

Мы за то, чтобы опираться на несколько опор – географическое положение обязывает, и идем по пути выстраивания отношений с разными центрами силы – Азия в фокусе внимания. Индонезия, Лаос и, конечно, Индия. С поддержкой последней мы вошли в число членов Шанхайской организации сотрудничества. Помним и настроены на дальнейшее взаимодействие и в двустороннем формате.

Александр Лукашенко:

Индия – не просто наш древний и давний друг и партнер. Мы стремимся выйти с вашей страной на стратегический уровень отношений. При поддержке Нью-Дели в 2024 году Минск стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и получил статус страны-партнера БРИКС. Мы очень признательны руководству Индии за эти шаги. Что нужно знать всем без исключения, и большим, и малым государствам, с которыми мы выстраиваем отношения. Наша страна – надежный партнер. Мы держим слово и со своей стороны делаем все, чтобы реализовать договоренности. Александр Лукашенко:

Мы очень высоко ценим Пакистан как надежного партнера в Южной Азии и во всем мусульманском мире. Итогом моего недавнего визита в Исламабад стали договоренности по многим перспективным направлениям. Белорусская страна готова неукоснительно выполнять все взятые на себя обязательства, тесно координируя действия с пакистанской стороной.

Того же ждем от наших визави. В завершение церемонии традиционный бокал «Советского» за наше общее плодотворное сотрудничество и уже неформальное, но очень важное напутствие от Президента. Александр Лукашенко:

Не стесняйтесь больше напоминать о себе.