Лукашенко – послу Грузии: наши двери всегда для вас были и остаются открытыми
Дипломатия, которая сближает. Даже тех, кто далеко географически и ментально. Во Дворце Независимости 11 марта прошла церемония вручения верительных грамот. Александру Лукашенко их предоставили послы 9 государств: Пакистана, Индии, Мьянмы, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Кении, Буркина-Фасо и Лаоса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента они могут официально говорить от имени своей страны и решать вопросы двусторонней повестки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень высоко оцениваем и поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета. Это созвучно с нашими подходами. И вы должны делать в Грузии, как и делаете, все то, что в интересах грузинского народа. Традиции дружбы и взаимного уважения белорусов и грузин, общие страницы истории являются прочной основой для возобновления полноценного всестороннего сотрудничества наших стран. Вы хорошо знаете – наши двери всегда для вас были и есть открыты. С Грузией у нас нет абсолютно никаких проблем.
Новый посол Грузии так тоже считает и уверен, что вернуть былой политический и экономический диалог задача посильная.
Гиорги Саганелидзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси:
Нужно стараться и выруливать ситуацию. Главное, чтобы мир в наших странах, в наших регионах, а дальше уже все будет, надеюсь, нормально. В любом общении всегда так: нужно развивать товарищеские отношения при желании двух или более сторон, если это многосторонние отношения. И у руководства Беларуси, и у руководства Грузии есть такое желание, и думаю, что, если очень постараться, все получится.