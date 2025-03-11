Лукашенко – послу Грузии: наши двери всегда для вас были и остаются открытыми

Дипломатия, которая сближает. Даже тех, кто далеко географически и ментально. Во Дворце Независимости 11 марта прошла церемония вручения верительных грамот. Александру Лукашенко их предоставили послы 9 государств: Пакистана, Индии, Мьянмы, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Кении, Буркина-Фасо и Лаоса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента они могут официально говорить от имени своей страны и решать вопросы двусторонней повестки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень высоко оцениваем и поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета. Это созвучно с нашими подходами. И вы должны делать в Грузии, как и делаете, все то, что в интересах грузинского народа. Традиции дружбы и взаимного уважения белорусов и грузин, общие страницы истории являются прочной основой для возобновления полноценного всестороннего сотрудничества наших стран. Вы хорошо знаете – наши двери всегда для вас были и есть открыты. С Грузией у нас нет абсолютно никаких проблем.

Новый посол Грузии так тоже считает и уверен, что вернуть былой политический и экономический диалог задача посильная.