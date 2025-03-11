Лукашенко – дипломатам: политика миролюбия и честности предопределена нашей историей

Дипломатия, которая сближает. Даже тех, кто далеко географически и ментально. Во Дворце Независимости 11 марта прошла церемония вручения верительных грамот. Александру Лукашенко их предоставили послы 9 государств: Пакистана, Индии, Мьянмы, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Кении, Буркина-Фасо и Лаоса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента они могут официально говорить от имени своей страны и решать вопросы двусторонней повестки.

Президента приветствовали на нескольких языках, и все же самый главный – это язык мира и миролюбия. Им наша страна владеет в совершенстве, хотя бы потому, что очень сильно пострадала в годы самой кровопролитной войны прошлого века. Нам больше не надо.